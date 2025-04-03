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Видавництво Малковича зможе бронювати своїх працівників від мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Видавництво Малковича зможе бронювати своїх працівників від мобілізації
Директор видавництва Іван Малкович
фото з відкритих джерел

Згідно з наказом Мінкульту, «А-ба-ба-га-ла-ма-га» відіграє ключову роль у функціонуванні економіки та життєдіяльності країни

Дитяче видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» отримало статус критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Згідно з наказом Мінкульту, ТОВ «Видавництво Івана Малковича «А-ба-ба-га-ла-ма-га» відповідає вимогам підприємств, що відіграють ключову роль у функціонуванні економіки, життєдіяльності країни та підтримці потреб Збройних сил в особливий період.

Раніше Главком писав, що до зразкового списку податкової поталанило потрапити видавцю, власнику і директору видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івану Малковичу. За його словами, книговидавництвом займається з 1992 року, неодноразово отримував відзнаки від податкової служби.

«На електронну скриньку видавництва надійшло повідомлення від податківців про внесення видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» до числа платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Ми щасливі», – розповідав Малкович «Главкому».

Як повідомлялося, Міністерство культури та стратегічних комунікацій офіційно затвердило, що музичні гурти «Без обмежень» та «Бумбокс» мають статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення удосконалити критерії визначення підприємств критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

Зміни передбачають удосконалення критеріїв, за якими підприємства визначають критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

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Теги: бронювання від мобілізації Мінкульт Іван Малкович

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