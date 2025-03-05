Мінкульт оновив умови отримання дозволів для митців на виїзд за кордон

Мінкультури не видаватиме листи сприяння перетину кордону для незалежних митців

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не надаватиме листи сприяння для перетину кордону незалежним митцям, якщо вони не є офіційно працевлаштованими або не мають статусу ФОП. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Те, що існувало раніше, не зовсім внормований процес, точніше, абсолютно невнормований, дозволяло нам випускати за кордон незалежних митців, які не є працевлаштованими ні в закладі культури, ні в критичному підприємстві, не є самозайнятою особою у вигляді ФОПа. Станом на зараз було консолідоване рішення уряду, що, на жаль, ми не зможемо це контролювати. Тому зараз митці, які не мають працевлаштування і не є самозайнятими особами, залишаються поза цією постановою», – сказала перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Григоренко зазначила, що якщо ці особи будуть включені до плану роботи Мінкультури для участі в певних заходах за кордоном, то вони зможуть виїжджати. Однак, за її словами, цей процес буде довшим, оскільки потрібно буде внести захід до плану і затвердити його наказом.

«Це консолідована позиція уряду, що не зможемо ми зараз унормувати і перевірити митця, який просто існує поза межами правового поля держави, просто як незалежна людина. Хоча ми розуміємо, що таких людей багато, які є письменниками і художниками», – зауважила перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій з 3 березня призупинило видачу листів-сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду митцям та медійникам за межі України.

Згодом Міністерство культури та стратегічних комунікацій прокоментувало своє рішення призупинити надання листів для виїзду військовозобовʼязаних митців і медійників за кордон. Як зазначає відомство, рішення тимчасове.