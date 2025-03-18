Гурти «Без обмежень» і «Бумбокс» отримали статус критично важливих підприємств
«Без обмежень» відповідає вимогам підприємств, що відіграють ключову роль у функціонуванні економіки, життєдіяльності країни
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України офіційно затвердило, що музичні гурти «Без обмежень» та «Бумбокс» мають статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ Мінкульту.
Згідно з наказом Мінкульту, ТОВ «Безобмежень» (гурт «Без обмежень») відповідає вимогам підприємств, що відіграють ключову роль у функціонуванні економіки, життєдіяльності країни та підтримці потреб Збройних сил в особливий період. Такий же статус надано ТОВ «Музи для мас», яке представляє гурт «Бумбокс».
Зауважимо, що наприкінці листопада 2024 року уряд затвердив постанову №1332, яка змінила порядок бронювання від мобілізації через портал «Дія». Відповідно до нових вимог, усі підприємства зі статусом критично важливих мають підтверджувати свою значущість для збереження заброньованих співробітників. Зокрема, середня зарплата на таких підприємствах має становити не менше 2,5 мінімальних окладів (наразі – 20 тис. грн на місяць) за останній квартал, а працівники, які претендують на бронювання, повинні мати таку зарплату хоча б один місяць у цьому періоді.
Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не надаватиме листи сприяння для перетину кордону незалежним митцям, якщо вони не є офіційно працевлаштованими або не мають статусу ФОП.
Як повідомлялося, працівники Державної прикордонної служби перевірятимуть мету поїздки митців та медійників при перетині кордону на виїзд з України. У разі, якщо буде встановлено, що особа направляється на захід, для участі в якому Міністерство культури та стратегічних комунікацій не надавало дозвіл на перетин кордону, то людині можуть відмовити у виїзді.
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