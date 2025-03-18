Гурти «Без обмежень» і «Бумбокс» отримали статус критично важливих підприємств

«Без обмежень» відповідає вимогам підприємств, що відіграють ключову роль у функціонуванні економіки, життєдіяльності країни

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України офіційно затвердило, що музичні гурти «Без обмежень» та «Бумбокс» мають статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ Мінкульту.

Згідно з наказом Мінкульту, ТОВ «Безобмежень» (гурт «Без обмежень») відповідає вимогам підприємств, що відіграють ключову роль у функціонуванні економіки, життєдіяльності країни та підтримці потреб Збройних сил в особливий період. Такий же статус надано ТОВ «Музи для мас», яке представляє гурт «Бумбокс».

Гурт «Без обмежень» фото з відкритих джерел

Зауважимо, що наприкінці листопада 2024 року уряд затвердив постанову №1332, яка змінила порядок бронювання від мобілізації через портал «Дія». Відповідно до нових вимог, усі підприємства зі статусом критично важливих мають підтверджувати свою значущість для збереження заброньованих співробітників. Зокрема, середня зарплата на таких підприємствах має становити не менше 2,5 мінімальних окладів (наразі – 20 тис. грн на місяць) за останній квартал, а працівники, які претендують на бронювання, повинні мати таку зарплату хоча б один місяць у цьому періоді.

«Без обмежень» – український рок-гурт. Склад: Сергій Танчинець – вокал, Олександр Адаменко – бас-гітара, Олексій Бережний – ударні, Андрій Радько – гітара, Ігор Рибар – гітара та клавішні. У січні 2018 року колектив було зареєстровано як юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Бенефіціарними власниками ТОВ «Безобмежень» на момент заснування стали лідер гурту Сергій Танчинець та продюсер команди Олег Ходачук. В червні того ж року до бенефіціарних власників товариства долучився Ткаченко Максим, відомий більше як керівник компанії «Квартал-концерт».

«Бумбокс» – український гурт, що грає в жанрах хіп-хоп і фанкі-ґрув. Створений 2004 року в Києві вокалістом Андрієм Хливнюком, гітаристом Андрієм Самойлом («Мухою») та Валентином Матіюком (Dj Валіком).

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не надаватиме листи сприяння для перетину кордону незалежним митцям, якщо вони не є офіційно працевлаштованими або не мають статусу ФОП.

Як повідомлялося, працівники Державної прикордонної служби перевірятимуть мету поїздки митців та медійників при перетині кордону на виїзд з України. У разі, якщо буде встановлено, що особа направляється на захід, для участі в якому Міністерство культури та стратегічних комунікацій не надавало дозвіл на перетин кордону, то людині можуть відмовити у виїзді.