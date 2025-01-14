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Бронювання працівників критичної інфраструктури: Федоров вказав на важливі зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Бронювання працівників критичної інфраструктури: Федоров вказав на важливі зміни
Бронювання працівників діє до 28 лютого 2025 року, але його можна скасувати завчасно та оформити нове без перерв
фото з відкритих джерел

Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин

Відтепер керівники критичних підприємств можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового не буде. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.

Як подати працівників на бронювання:

  • на порталі «Дія» зайдіть у кабінет громадянина та оберіть «Подати заяву»;
  • вкажіть дані кандидатів для бронювання;
  • підтвердьте, що зарплата працівника становить понад 20 тис. грн;
  • перевірте заяву та підпишіть.

Також підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого: подати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, до відповідного державного органу – Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого.

Нагадаємо, 28 лютого у всіх військовозобовʼязаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання.

До слова, на порталі «Дія» відновлено бронювання від мобілізації. Після подачі заяви треба чекати 72 години. 

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Теги: бронювання від мобілізації Міністерство цифрової трансформації України Михайло Федоров

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