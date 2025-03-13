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Організація схеми фейкового бронювання. Колишній інженер держпідприємства постане перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Організація схеми фейкового бронювання. Колишній інженер держпідприємства постане перед судом
Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі
фото: Кивська міська прокуратура/Facebook

На підставі документів, підроблених підозрюваним, було безпідставно заброньовано понад 450 осіб

За виготовлення підроблених документів, завдяки яким було незаконно заброньовано понад 450 працівників, судитимуть колишнього інженера держпідприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

Слідство встановило, що обвинувачений, обіймаючи посаду провідного інженера, користуючись доступом до внутрішньої документації, протягом 2022-2024 років підробляв накази Міністерства економіки України про включення підприємств до переліку стратегічно важливих, додаючи до текстів наказів певні приватні підприємства, працівники яких хотіли отримати бронювання. Насправді додані ним підприємства не належали до стратегічно важливих, відтак їхні працівники не мали права на бронювання.

«Згодом, на підставі підроблених наказів та витягів із них, підприємства звертались до ТЦК та СП для отримання відстрочки від призову на військову службу для своїх працівників. На підставі таких документів було безпідставно заброньовано понад 450 осіб», – йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, правоохоронці затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації, який організував схему для ухилення від мобілізації. За даними джерел «Главкома», йдеться про Віктора Паламарчука. Він входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у Хмельницькому об'єднаному міському ТЦК та СП.

Раніше прикордонники в пункті пропуску «Могилів-Подільський» викрили 25-річного жителя Харківщини, який спробував перетнути державний кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Зазначається, що для підтвердження свого права на виїзд чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, нібито видані в Німеччині. Згідно з документами, двійнятам мало бути майже три роки, а третій дитині – один рік.

До слова, основними напрямками незаконних перетинів залишаються кордон з Румунією та Молдовою. Особи на пропускних пунктах використовують підроблені документи або сфальшовані підстави для виїзду. 

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Теги: прокуратура слідство виготовлення мобілізація бронювання від мобілізації

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