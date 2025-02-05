РНБО зобов’язала Кабмін переглянути критерії критично важливих підприємств для війська

Уряд має удосконалити критерії, за якими підприємства стають критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення удосконалити критерії визначення підприємств критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. Про це йдеться в указі президента №69/2025.

РНБО доручила уряду внести зміни до постанови «Деякі питання реалізації положень закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо питання бронювання військовозобов'язаних. Зміни передбачають удосконалення критеріїв, за якими підприємства визначають критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Рішення стосується підприємств:

які уповноважені виконувати функції державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг;

які на підставі договорів з військовими частинами ЗСУ, іншими військовими формуваннями та вищими військовими навчальними закладами здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і послуг, перелік, кількість і вартість яких визначаються Міністерством оборони України.

Нагадаємо, керівники критичних підприємств можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового не буде. Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.

Як повідомлялося, Європейська бізнес-асоціація просить Кабінет міністрів продовжити чинні бронювання від мобілізації й терміни оновлення критичності.

До слова, 28 лютого у всіх військовозобовʼязаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання.