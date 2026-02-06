Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ затримала двох російських агентів на Донеччині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
СБУ затримала двох російських агентів на Донеччині
Затриманим коригувальникам загрожує довічне ув'язнення
фото: СБУ

Затримані агенти мали антиукраїнську позицію

Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну операцію із затримання агентів, які працювали на РФ та передавали ворогу координати базувань Сил оборони на Краматорському напрямку. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення СБУ.

Координатами, які корегувальники передавали росіянам, окупанти перевіряли за допомогою дронів-розвідників. За умови підтвердження цілі, російська армія планувала бити по них надважкими керованими авіабомбами та далекобійною артилерією.

Однак СБУ попередила це та викрила й затримала російських агентів. Відомо, що передаванням інформації ворогу займалися двоє чоловіків, якими керував командир підрозділу збройних угруповань РФ.

«За його координації один з агентів – 61-річний різноробочий з Краматорського району, об’їжджав місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди та вогневі позиції ЗСУ. Такі розвідвилазки він здійснював під легендою поїздок на підробітки до прифронтових населених пунктів», – розповіли в СБУ. Цього чоловіка завербували через його знайомого з Росії. Чоловік заявляв, що чекає на повну окупацію України та захоплювався окупантами.

СБУ провела обшуки у затриманих російських агентів
СБУ провела обшуки у затриманих російських агентів
фото: СБУ

Ще одним агентом був безробітний  52-річний чоловік. РФ завербувала його, натрапивши на антиукраїнські коментарі чоловіка у Телеграм-каналах. «Після вербування він почав відстежувати місця зосередження особового складу і техніки українських військ поблизу райцентру. Для додаткового збору розвідданих агент завуальовано випитував інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов», – йдеться у повідомленні.

СБУ провела обшуки у затриманих та виявила телефони, де зберігалася інформація про дані росіян та контакти з російським «зв’язковим». Фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. На затриманих чекає довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, як СБУ затримала у Харкові агентку російської воєнної розвідки. Зловмисниця готувала координати для нової серії ракетно-бомбових атак окупантів по місту. Як встановило розслідування, підготовкою обстрілу займалась завербована ворогом 61-річна викладачка іноземної мови у місцевому університеті. До уваги окупантів вона потрапила через родича, який проживає в РФ та співпрацює з російською спецслужбою.

Читайте також:

Теги: СБУ Донеччина російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організаторам схем загрожує до 9 років тюрми та конфіскація майна
СБУ та Нацполіція викрили три «схеми для ухилянтів»
6 сiчня, 11:52
Зруйнована ТЕЦ-5 у Харкові
СБУ кваліфікувала удари по українській енергетиці як злочини проти людяності
15 сiчня, 10:30
Росія розпочала тотальну примусову мобілізацію на окупованих територіях
Росія розпочала тотальну примусову мобілізацію на окупованих територіях
19 сiчня, 04:00
Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та на Запоріжжі
22 сiчня, 04:31
Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Готували теракти у центрі Одеси. СБУ викрила трьох російських агентів
30 сiчня, 10:24
Ворог обстріляв Дружківку касетними снарядами
Окупанти вдарили по ринку на Донеччині: десятки жертв
4 лютого, 15:41
Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу
Збирали дані про наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині. Викрито агентів РФ
22 сiчня, 10:29
СБУ показала допит росіянина, який розстріляв дев’ятьох полонених ЗСУ
СБУ оприлюднила відео допиту росіянина, який розстріляв дев’ятьох бійців ЗСУ
23 сiчня, 16:01
Загалом в Донецькій області продовжує працювати 11 відділень Приватбанку
Приватбанк закрив відділення у Дружківці на Донеччині
2 лютого, 06:37

Кримінал

СБУ затримала двох російських агентів на Донеччині
СБУ затримала двох російських агентів на Донеччині
Коломойський влаштував скандал у суді через закритий процес (відео)
Коломойський влаштував скандал у суді через закритий процес (відео)
У Львові затримано жінку, яка обстріляла машину ТЦК: деталі
У Львові затримано жінку, яка обстріляла машину ТЦК: деталі
Готувала атаку на Харків: СБУ затримала викладачку університету
Готувала атаку на Харків: СБУ затримала викладачку університету
На Хмельниччині дев'ятирічний хлопчик помер після того, як сусід напоїв його алкоголем
На Хмельниччині дев'ятирічний хлопчик помер після того, як сусід напоїв його алкоголем
За ексголову Держприкордонслужби внесено заставу
За ексголову Держприкордонслужби внесено заставу

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua