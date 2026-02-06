СБУ затримала двох російських агентів на Донеччині

Затримані агенти мали антиукраїнську позицію

Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну операцію із затримання агентів, які працювали на РФ та передавали ворогу координати базувань Сил оборони на Краматорському напрямку. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення СБУ.

Координатами, які корегувальники передавали росіянам, окупанти перевіряли за допомогою дронів-розвідників. За умови підтвердження цілі, російська армія планувала бити по них надважкими керованими авіабомбами та далекобійною артилерією.

Однак СБУ попередила це та викрила й затримала російських агентів. Відомо, що передаванням інформації ворогу займалися двоє чоловіків, якими керував командир підрозділу збройних угруповань РФ.

«За його координації один з агентів – 61-річний різноробочий з Краматорського району, об’їжджав місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди та вогневі позиції ЗСУ. Такі розвідвилазки він здійснював під легендою поїздок на підробітки до прифронтових населених пунктів», – розповіли в СБУ. Цього чоловіка завербували через його знайомого з Росії. Чоловік заявляв, що чекає на повну окупацію України та захоплювався окупантами.

СБУ провела обшуки у затриманих російських агентів фото: СБУ

Ще одним агентом був безробітний 52-річний чоловік. РФ завербувала його, натрапивши на антиукраїнські коментарі чоловіка у Телеграм-каналах. «Після вербування він почав відстежувати місця зосередження особового складу і техніки українських військ поблизу райцентру. Для додаткового збору розвідданих агент завуальовано випитував інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов», – йдеться у повідомленні.

СБУ провела обшуки у затриманих та виявила телефони, де зберігалася інформація про дані росіян та контакти з російським «зв’язковим». Фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. На затриманих чекає довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, як СБУ затримала у Харкові агентку російської воєнної розвідки. Зловмисниця готувала координати для нової серії ракетно-бомбових атак окупантів по місту. Як встановило розслідування, підготовкою обстрілу займалась завербована ворогом 61-річна викладачка іноземної мови у місцевому університеті. До уваги окупантів вона потрапила через родича, який проживає в РФ та співпрацює з російською спецслужбою.