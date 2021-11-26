Німеччина третій день поспіль б'є рекорд заражень Covid-19

Протягом 24 годин по всій Німеччині зафіксовано 357 смертей

Німеччина третій день поспіль встановлює нові антирекорди випадків зараження коронавірусом за добу. Про це повідомив Інститут Роберта Коха, пише Spiegel Online.

Кількість нових Covid-інфекцій, підтверджених за добу, досягла нового максимуму: понад 76,4 тис. випадків, хоча ще рівно тиждень тому було зафіксовано понад 52 тис. нових випадків зараження.

Протягом 24 годин по всій Німеччині зафіксовано 357 смертей, тоді як тиждень тому за добу була 201 смерть.

Напередодні Німеччина перетнула позначку у 100 тисяч смертей від коронавірусу. У Європі Німеччина стала п’ятою країною, яка подолала цю позначку, після Росії, Британії, Італії та Франції.

Також у Німеччині за добу 23 листопада зареєстрували рекордні на той час 66,8 тис. нових випадків захворювання на коронавірус.

До слова, за минулу добу в Україні зафіксовано 600 смертей та майже 16 тис. нових Covid-інфікованих.

Нагадаємо, Нідерланди через заповнення лікарень відправляють пацієнтів із Covid-19 до Німеччини.