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    Німеччина третій день поспіль б'є рекорд заражень Covid-19

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    Кількість нових Covid-інфекцій, підтверджених за добу, досягла нового максимуму: 76 414 випадків - Німеччина третій день поспіль б'є рекорд заражень Covid-19
    Кількість нових Covid-інфекцій, підтверджених за добу, досягла нового максимуму: 76 414 випадків
    фото: Thomas Niedermueller

    Протягом 24 годин по всій Німеччині зафіксовано 357 смертей

    Німеччина третій день поспіль встановлює нові антирекорди випадків зараження коронавірусом за добу. Про це повідомив Інститут Роберта Коха, пише Spiegel Online.

    Кількість нових Covid-інфекцій, підтверджених за добу, досягла нового максимуму: понад 76,4 тис. випадків, хоча ще рівно тиждень тому було зафіксовано понад 52 тис. нових випадків зараження.

    Протягом 24 годин по всій Німеччині зафіксовано 357 смертей, тоді як тиждень тому за добу була 201 смерть.

    Напередодні Німеччина перетнула позначку у 100 тисяч смертей від коронавірусу. У Європі Німеччина стала п’ятою країною, яка подолала цю позначку, після Росії, Британії, Італії та Франції.

    Також у Німеччині за добу 23 листопада зареєстрували рекордні на той час 66,8 тис. нових випадків захворювання на коронавірус.

    До слова, за минулу добу в Україні зафіксовано 600 смертей та майже 16 тис. нових Covid-інфікованих.

    Нагадаємо, Нідерланди через заповнення лікарень відправляють пацієнтів із Covid-19 до Німеччини.

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    Теги: Німеччина смерть рекорд епідемія коронавірус
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    Німеччина третій день поспіль б'є рекорд заражень Covid-19