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Міноборони впроваджує нові стандарти стоматологічної допомоги для військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міноборони впроваджує нові стандарти стоматологічної допомоги для військових
У підрозділах ЗСУ буде організоване рентгенологічне обстеження щелепно-лицевої ділянки військовослужбовців
фото: АрміяInform

«Міноборони працює над всебічним покращенням надання медичної допомоги військовим»

Якість та доступність стоматологічної допомоги для військовослужбовців Збройних сил України буде покращено. Про це заявило Міністерство оборони.

Укладено меморандум, який передбачає впровадження нових стандартів і технологій у цій сфері. У підрозділах ЗСУ буде організоване рентгенологічне обстеження щелепно-лицевої ділянки військовослужбовців. Для цього Збройні Сили забезпечать сучасним обладнанням, включаючи рентгенологічне.

«Міноборони працює над всебічним покращенням надання медичної допомоги нашим військовим. Ця домовленість має на меті долучити ресурси громадського сектору для більшої доступності та кращої якості надання стоматологічних послуг», – сказав Державний секретар Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко після підписання меморандуму.

Згідно з документом, також будуть оновлені нормативи, порядки та стандарти надання стоматологічної допомоги військовим.

Крім того, планується удосконалити ідентифікацію полеглих військовослужбовців. Зокрема, шляхом експертного порівняння прижиттєвого та посмертного стоматологічного статусу.

Нагадаємо, що у харківському шпиталі запровадили унікальну зорову реабілітацію для військових із мінно-вибуховими травмами, яку розробили лікарі у США.

Як повідомлялося, у Луцьку на базі одного із ключових медзакладів Волині відкрився 13-й інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery. За допомогою надсучасного обладнання мультидисциплінарна команда цього закладу зможе щороку надавати безоплатну медичну допомогу понад 1 500 військових.

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Теги: здоров'я ЗСУ Міноборони українці військові Україна

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