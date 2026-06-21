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На захоплених територіях окупанти збирають кров у цивільних для потреб військових шпиталів РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На захоплених територіях окупанти збирають кров у цивільних для потреб військових шпиталів РФ
До участі в донорстві крові активно залучають працівників бюджетної сфери, держустанов
фото: dneprcity.net (ілюстративне)

Людям кажуть, що кров збирають винятково для забезпечення потреб місцевих лікарень, для порятунку цивільних

Російська окупаційна адміністрація розпочала масштабну кампанію з донорства крові на загарбаних землях Херсонщини та Запоріжжя. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Місцеве населення запевняють, нібито біоматеріал збирають винятково для забезпечення потреб місцевих лікарень та порятунку цивільних громадян.

Проте, як повідомляє Центр національного спротиву, декларована окупантами мета не відповідає дійсності. Насправді більшість донорської крові та її компонентів перенаправляють до військових госпіталів загарбників для порятунку поранених російських армійців, які воюють проти України.

Чергова хвиля примусового донорства збіглася з поглибленням проблем із логістикою та значним перевантаженням військово-медичної системи РФ. До участі в акціях активно залучають працівників бюджетної сфери, держустанов та інших місцевих жителів, маніпулюючи поняттями цивільного обов'язку та солідарності.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками. 

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.

Теги: Запорізька область кров Херсонщина окуповані території

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