На окупованій Херсонщині пролунали вибухи

Внаслідок атаки виникла пожежа

Вночі 23 червня на території Арабатської Стрілки, що у тимчасово окупованій частині Херсонської області, пролунали вибухи. Про це пише «Главком» із посилання на Exilenova+.

Місцеві мешканці повідомляють, що після атаки в регіоні також зафіксовано пожежу.

Російська армія використовує Арабатську стрілку як глибокий тиловий плацдарм та ключовий логістичний коридор, що з'єднує тимчасово окупований Крим із лівобережною частиною Херсонської та Запорізькою областями.

Як відомо, у ніч на 22 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Зокрема, вибухи чули в районі Армянська на півночі Криму, а також у Феодосії, Севастополі та інших населених пунктах. В Армянську, ймовірно, є влучання по будівлі прикордонної служби ФСБ РФ, розташованій біля залізничного вокзалу. На місці прильоту спалахнула пожежа, після чого розпочалася детонація, попередньо, боєприпасів.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня під удар потрапила Таврійська ТЕЦ. Очевидці пишуть, що після атаки розгорілася сильна пожежа та було видно густий, чорний дим.

До слова, вночі 21 червня Сили оборони вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів.

«Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту», – наголосив президент Володимир Зеленський.