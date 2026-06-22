«Двічі обдурив смерть!» Британський ведучий Top Gear Джеремі Кларксон заявив про ремісію раку

Джеремі Кларксон борося зі складною формою раку

Популярний британський телеведучий та зірка шоу Top Gear Джеремі Кларксон, який нещодавно повідомив про лікування складної форми раку, заявив про ремісію. Цією новиною він поділився у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

У своєму відео в Instagram ведучий розповів, що є «найщасливішою людиною у світі». Також він звернувся до чоловіків і закликав їх стежити за своїм здоров’ям та проходити обстеження для профілактики. Адже саме рання діагностика допомогла Кларксону вчасно виявити рак і подолати його.

«Я двічі обдурив смерть. Це був агресивний тип раку. Він міг поширитися, міг потрапити в підшлункову залозу, міг потрапити куди завгодно, і це було б проблемою», – сказав ведучий у відеозверненні.

Джеремі Кларксон після лікування раку повідомив про ремісію фото: скриншот Prime Videо

Також Джеремі Кларксон зауважив, що почувається добре, та подякував лікарям, які вчасно виявили його хворобу.

Як пише BBC, 66-річний Джеремі Кларксон розповів, що після лікування раку два місяці тому йому провели повторні обстеження. Лікарі не виявили у зірки ознак онкології.

Джеремі Кларксон – популярний британський ведучий автомобільних програм на каналі BBC Top Gear та The Grand Tour. Він є однією з найвідоміших телезірок у Великій Британії. Ведучий має власне шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm), роботу над яким розпочав у 2021 році.

Нагадаємо, Джеремі Кларксон повідомив, що у травні цього року в нього виявили онкологічне захворювання. Ведучий зізнався, що мав рак простати. Йому вже видалили пухлину.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джеремі Кларксон долучився до допомоги українцям. Ведучий організував збір коштів, на які придбали пікапи Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L200 для евакуації. Також Кларксон завантажив позашляховики гуманітарною допомогою.