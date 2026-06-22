Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

«Двічі обдурив смерть!» Британський ведучий Top Gear Джеремі Кларксон заявив про ремісію раку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Джеремі Кларксон є популярним британським ведучим автомобільних програм на каналі BBC
фото: Іnstagram.com/jeremyclarkson1/

Джеремі Кларксон борося зі складною формою раку

Популярний британський телеведучий та зірка шоу Top Gear Джеремі Кларксон, який нещодавно повідомив про лікування складної форми раку, заявив про ремісію. Цією новиною він поділився у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

У своєму відео в Instagram ведучий розповів, що є «найщасливішою людиною у світі». Також він звернувся до чоловіків і закликав їх стежити за своїм здоров’ям та проходити обстеження для профілактики. Адже саме рання діагностика допомогла Кларксону вчасно виявити рак і подолати його.

«Я двічі обдурив смерть. Це був агресивний тип раку. Він міг поширитися, міг потрапити в підшлункову залозу, міг потрапити куди завгодно, і це було б проблемою», – сказав ведучий у відеозверненні.

Джеремі Кларксон після лікування раку повідомив про ремісію
Джеремі Кларксон після лікування раку повідомив про ремісію
фото: скриншот Prime Videо

Також Джеремі Кларксон зауважив, що почувається добре, та подякував лікарям, які вчасно виявили його хворобу.

Як пише BBC, 66-річний Джеремі Кларксон розповів, що після лікування раку два місяці тому йому провели повторні обстеження. Лікарі не виявили у зірки ознак онкології.

Джеремі Кларксон – популярний британський ведучий автомобільних програм на каналі BBC Top Gear та The Grand Tour. Він є однією з найвідоміших телезірок у Великій Британії. Ведучий має власне шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm), роботу над яким розпочав у 2021 році.

Нагадаємо, Джеремі Кларксон повідомив, що у травні цього року в нього виявили онкологічне захворювання. Ведучий зізнався, що мав рак простати. Йому вже видалили пухлину.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джеремі Кларксон долучився до допомоги українцям. Ведучий організував збір коштів, на які придбали пікапи Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L200 для евакуації. Також Кларксон завантажив позашляховики гуманітарною допомогою.

Читайте також:

Теги: телеведучий хвороба рак Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для уряду Кіра Стармера це є критично важливим інструментом для стимулювання
Британія запропонувала ЄС створити єдиний ринок товарів
23 травня, 15:00
Найбільше постраждало прибережне місто Вітстейбл, де без води тимчасово залишилися близько 8 тис. людей
Аномальна спека залишила тисячі британців без води
29 травня, 16:12
98-річний Гаррі Гісман на аеродромі у Кембриджі
98-річний чоловік встановив рекорд Книги рекордів Гіннеса, здійснивши політ на крилі літака (фото)
1 червня, 14:46
Військові закликали прискорити модернізацію армії через загрози з боку Росії
Лондон визнав проблеми з модернізацією армії
6 червня, 12:10
Стубб заявив, що не бачить себе у ролі представника Європи на можливих переговорах
Президент Фінляндії, який закликав до діалогу з Путіним, відмовився від ролі посередника
10 червня, 21:51
Британський регулятор з питань конкуренції зобов’язав Google забезпечити більшу прозорість
Британія зобов'язала Google покращити прозорість пошуку
17 червня, 17:30
Принц Гаррі та Меган Маркл позують зі своїми дітьми сином Арчі та донькою Лілібет
Діти принца Гаррі та Меган Маркл вперше за чотири роки приїдуть до Британії: подробиці
18 червня, 10:18
Головний конкурент Стармера Енді Бернем зробив крок до боротьби за владу
Прем'єр Британії вступив у боротьбу за збереження посади
19 червня, 17:53
У 1978 та 1979 роках Кіган здобував «Золотий м'яч»
Лікарі діагностували рак четвертої стадії у дворазового володаря «Золотого м'яча»
1 червня, 20:47

Здоров'я

«Двічі обдурив смерть!» Британський ведучий Top Gear Джеремі Кларксон заявив про ремісію раку
«Двічі обдурив смерть!» Британський ведучий Top Gear Джеремі Кларксон заявив про ремісію раку
Прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера: знайдено новий препарат
Прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера: знайдено новий препарат
«Він пам’ятає». Дружина Брюса Вілліса розповіла про стан хворого актора
«Він пам’ятає». Дружина Брюса Вілліса розповіла про стан хворого актора
«Вражає життєрадісністю». 100-річна пенсіонерка із Чернігівщини назвала секрет довголіття
«Вражає життєрадісністю». 100-річна пенсіонерка із Чернігівщини назвала секрет довголіття
Відомий британський телеведучий, який допомагає Україні, повідомив про важку хворобу
Відомий британський телеведучий, який допомагає Україні, повідомив про важку хворобу
Еліксир молодості. 101-річна китаянка розкрила незвичні секрети довголіття
Еліксир молодості. 101-річна китаянка розкрила незвичні секрети довголіття

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua