Охоплений коронавірусом Ізраїль обурений умовами перебування хасидів в Умані

Близько 20 тисяч ізраїльтян очікуються в Умані на свято Рош ха-Шана

У МОЗ Ізраїлю кажуть, що молитви біля могили рабі Нахмана проходять в тісноті практично без можливості дотримання соціальної дистанції

Близько 20 тисяч ізраїльтян очікуються в Умані на свято Рош ха-Шана, яке настане 6 вересня. Натомість у міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю стурбовані ймовірним сплеском заражень коронавірусом під час святкувань в Україні. Про це пише видання vesty.co.il.

«Там (в Умані, – ред.) вже зареєстровані випадки зараження, а цієї ночі звідти до Ізраїлю спеціальним рейсом евакуювали тяжкохворого», – розповів доктор Ашер Шальмон, завідувач відділом міжнародних відносин в МОЗ Ізраїлю, під час спеціального обговорення на економічній комісії Кнесету.

Він додав, що в минулому траплялися випадки, коли хворі виїжджали з Ізраїлю і заражали тих, хто повертався в країну.

За словами Шальмона, молитви біля могили рабі Нахмана проходять в тісноті практично без можливості дотримання соціальної дистанції.

Джерело в міністерстві охорони здоров'я висловив сайту Ynet побоювання, що ті хасиди, які повернулися з Умані, відправляться в синагоги без засобів особистого захисту.

Нагадаємо, в Умань приїхали 800 правоохоронців, щоб забезпечити порядок під час святкування Рош ха-Шана.

Варто зазначити, поки Україна приймає тисячі хасидів, Європа закривається для ізраїльтян. Навіть вакцинованих.

Також цього тижня «вакцинований» Ізраїль встановив новий рекорд заражень.

Попри це, з Ізраїлю в Україну прибувають хасиди: у «Борисполі» чергує понад сотня правоохоронців.

Як відомо, хасиди масово їдуть в Україну. Ізраїльський міністр попередив про «бомбу, яка цокає».

У минулому році Україна закрила доступ паломникам до Умані. Близько 2000 хасидів намагалися прорватися на територію Черкаської області через Білорусь.

Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю дав зрозуміти, що, повернувшись з Умані цього року, паломники можуть стати загрозою.

Тим часом українські прикордонники очікують на початку вересня прибуття в країну декількох десятків тисяч хасидів.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.