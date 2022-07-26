П’ятидесятники розпочинають українізацію церковних громад в областях

П'ятидесятники повністю переводять богослужіння на українську мову

Слідом за переходом на григоріанський календар Українська Церква Християн Віри Євангельської розпочинає українізацію церковних громад в областях. Про це повідомляється на сайті Української Церкви Християн Віри Євангельської.

На літній сесії Комітет УЦХВЄ ухвалив рішення про перехід на українську мову для частини помісних церков в регіонах поширення російської мови.

«Маємо завжди памятати, що Євангеліє та мова – основа нашої християнської української ідентичності: Дорожню карту переходу на українську мову церковних громад в областях, де російська мова була широковживана, отримали учасники засідання Комітету УЦХВЄ 7 липня для поширення до церков», – йдеться у повідомленні.

Переважна більшість присутніх пасторів підтримали тезу про те, що мовне питання у церквах на сьогодні є одним зі стратегічних.

«Це стосуватиметься використання державної мови під час богослужінь, Біблії українською мовою замість російського Синодального перекладу (створеного РПЦ – ред.) тощо», – зазначається у повідомленні.

Також українською виконуватимуться релігійні гімни християн віри євангельської.

«Крім цих підвалин ми пропонуємо ряд практичних кроків на особистому, командному та публічному рівні. Наприклад, замінити нарешті синодальний переклад українським для щоденного читання чи слухання. Або погодитися командою спілкуватися між собою виключно українською мовою й тактовно допомагати один одному добирати українські слова в командних бесідах. І нарешті замініть «Отче наш, сущий на небесах» на «Отче наш, що живеш на небесах»! – заявив Олександр Озеруга, старший пресвітер Київської області.

Восени минулого 2021 року українські п'ятидесятники відсвяткували 100-річчя з початку діяльності.

До слова, раніше Вороньківська територіальна громада на Київщині ухвалила рішення про заборону діяльності Української православної Церкви Московського патріархату на своїй території. Це найбільша сільська громада на території Бориспільського району – до її складу входять десять сіл, а населення нараховує більш ніж 13 тис. осіб.

Раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.