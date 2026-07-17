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Кліщ у дитини: лікарка з Києва дала поради батькам

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Кліщ у дитини: лікарка з Києва дала поради батькам
Лікарі не радять займатися самолікуванням після укусу чи виявлення кліща на шкірі
колаж: glavcom.ua

Укус кліща здатен викликати хворобу Лайма

В Україні триває активний сезон кліщів. Хірургиня Тетяна Катринець розповіла, як діяти батькам у разі виявлення кліща у дитини. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр дитячої медицини лікарні «Охматдит».

Що робити після укусу кліща

Кліщ у дитини: лікарка з Києва дала поради батькам фото 1
фото з відкритих джерел

За порадою Тетяни Катринець, після прогулянки на природі важливо завжди оглядати шкіру дитини. Проте в разі виявлення кліща важливо не панікувати, а діяти правильно та не займатися самолікуванням.

«Перш за все, не пробувати витягнути його самостійно, а обов'язково звернутися на консультацію дитячого хірурга. При спробі самостійно дістати кліща дуже часто у тілі дитини залишається його голова або лапка і в будь-якому випадку все одно вам доведеться звернутися до хірурга», – розповіла лікарка.

Хірургиня нагадала, що кліщі є переносниками хвороби Лайма. Тож варто обов'язково звернутися до лікарів навіть після самостійного видалення кліща.

«Вже на консультації ми зможемо вам допомогти дістати цілого кліща чи його частинку і розповімо про профілактику дуже небезпечного захворювання, переносниками якого є іксодові кліщі – хвороби Лайма або лаймбореліозу», – пояснила медикиня.

Читайте також: Загроза, яку не можна ігнорувати. Інфекціоніст пояснює як реагувати, коли вас вкусив кліщ

Тетяна Катринець зауважила, що треба слідкувати за місцем укусу кліща. Річ у тім, що хвороба Лайма проявляється саме в цьому місці. Водночас вона має серйозні наслідки. «Зазвичай перші симптоми даного захворювання проявляються на шкірі у ділянці укусу кліща, тому за цим місцем потрібно прицільно слідкувати наступні 2–3 тижні. Хвороба Лайма характеризується дуже агресивним ураженням різних органів та їх систем, зокрема нервової системи, суглобів, шкіри і навіть інколи серця», – розповіла Катринець.

Симптоми хвороби Лайма

Кліщ у дитини: лікарка з Києва дала поради батькам фото 2
фото з відкритих джерел
  • почервоніння і запалення місця укусу, свербіж;
  • жар;
  • головні болі;
  • біль в м’язах;
  • втома;
  • шкірний висип;
  • алергічні реакції та аритмія, зазначають у Держпродспоживслужбі.

Наслідки хвороби Лайма

Кліщ у дитини: лікарка з Києва дала поради батькам фото 3
фото з відкритих джерел
  • шкірні доброякісні лімфоцитоми, множинні мігруючі еритеми;
  • запаморочення, краніальні невропатії, зокрема параліч Белла, менінгізм та менінгіт;
  • кістково-м’язові артралгії та міальгії;
  • серцево-судинні блокади, зазначають у Центрі громадського здоровʼя МОЗ України.

Однак випередити наслідки хвороби Лайма можна за допомогою ранньої діагностики та своєчасного звернення до медиків. «Деякі наслідки хвороби Лайма можуть залишитися із дитиною на все життя і запорукою успіху у лікуванні є рання діагностика та вчасний початок специфічної терапії. Не нехтуйте безпекою вашої дитини і у випадку укусу кліща обов'язково звертайтеся на консультацію дитячого хірурга», – додала лікарка.

Нагадаємо, в інтервʼю «Главкому», інфекціоніст Надія Дребот розповіла про те, що потрібно робити, якщо після прогулянки у людини виявили кліща, і чи потрібно перевіряти комаху на наявність інфекцій.

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Теги: здоров'я лікар кліщ поради

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