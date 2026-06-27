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На Тернопільщині отоларинголог у 28 років очолив державну лікарню та кардинально її змінив

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Тернопільщині отоларинголог у 28 років очолив державну лікарню та кардинально її змінив
Медик щодня їздить на роботу з Тернополя, долаючи понад 30 кілометрів в один бік
фото з відкритих джерел

Першим, що вирішив змінити новий керівник, стали умови роботи медиків і перебування пацієнтів

Отоларинголог Віктор Гунька два роки тому очолив лікарню в селищі Залісці на Тернопільщині. На той момент молодому медику було лише 28 років. Його історія завірусилася у Threads після світлин кабінетів «до» та «після» ремонту, які зібрали сотні реакцій і коментарів. Як інформує «Главком», про це йдеться у програмі «Сніданок із 1+1».

Лікар розповідає, що не планував ставати керівником. Спочатку його запросили працювати отоларингологом, а вже за кілька місяців після звільнення попереднього директора запропонували очолити лікарню.

Віктор Гунька
Віктор Гунька
фото з відкритих джерел

«Тут була дуже складна ситуація. Найімовірніше, лікарня мала б закритися, бо була в такому стані, що не дуже хтось готовий був братися за неї», – згадує Віктор Гунька.

Медик щодня їздить на роботу з Тернополя, долаючи понад 30 кілометрів в один бік. Каже, що називає керування лікарнею радше хобі або волонтерством, адже значна частина зарплати йде лише на пальне.

Кабінет у лікарні до ремонту...
Кабінет у лікарні до ремонту...
фото з відкритих джерел

«На газ у середньому витрачаю 12-13 тисяч гривень на місяць – це майже половина моєї зарплати. Ще й лікарів підвожу», – розповідає він.

Першим, що вирішив змінити новий керівник, стали умови роботи медиків і перебування пацієнтів. За його словами, навіть елементарні речі були відсутні.

... і після
... і після
фото з відкритих джерел

«Як я працював ЛОРом, мене завжди дивувало, чому в мене немає умивальника в кабінеті. Щоб просто помити руки чи промити вуха пацієнту, треба було йти в інший кабінет, гріти воду і нести її назад», – каже лікар.

Одразу після призначення на нього чекала ще одна проблема – штраф майже у 400 тисяч гривень, який став серйозним ударом для невеликої лікарні. Утім, зберегти заклад вдалося завдяки підтримці колективу. Працівники пішли у відпустки за власний рахунок, щоб допомогти перекрити борг.

На ремонти в лікарні Віктор Гунька шукає гроші усіма можливими способами. Допомагають підприємці, благодійники, депутати та небайдужі мешканці громади. Після того як фотографії оновлених приміщень почали набирати популярність у соцмережах, люди самі почали приносити пожертви.

«Я цього не очікував. Одна жінка, в якої загинув брат на війні, принесла донат. Потім прийшла ще одна, яка втратила сина. Для нашої громади 100 тисяч гривень – це дуже великі гроші», – говорить Віктор.

12 фото
На весь екран

Наразі вдалося відремонтувати близько третини приміщень лікарні. Попереду – заміна даху, встановлення сонячних панелей та закупівля сучасного обладнання.

Найбільшим досягненням керівник вважає відкриття реабілітаційного кабінету, який відвідують, зокрема, українські військові.

«Коли люди підходять і кажуть, що за стільки років у громаді не бачили таких змін у лікарні, – це найбільша мотивація працювати далі», – зізнається він.

На запитання, що порадив би керівникам інших державних лікарень, які також хочуть змін, Віктор відповідає просто: потрібно мати бажання.

«Я колись сам сидів у чергах у державній лікарні й думав, чому люди змушені чекати в таких страшних умовах. Зараз мої пацієнти вже не сидять у таких ремонтах. Гроші можна знайти, зміни можна зробити. Для цього не потрібні мільярди – потрібно трохи більше бажання», – переконаний лікар.

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували життя 101-річній довгожительці Уляні. Жінку госпіталізували до Університетської лікарні імені Данила Галицького з ішемічним інсультом. 

Також у львівській Дитячій лікарні вперше провели трансплантацію серця від дитини дитині. Медики допомогли 12-річному Назару Мазуру з Вінниччини отримати другий шанс на життя.

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Теги: історія гроші лікар штраф лікарня Тернопільщина Threads

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