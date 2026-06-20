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Забудьте про джинси та шнурки! Що не можна одягати в літак

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Одяг для подорожі літаком має бути максимально вільним із м'яких дихаючих тканин
Фото: Мagnific

Експерти з авіаперевезень пояснили, чому улюблені речі стають головними ворогами комфорту на висоті 10 тисяч метрів

Тісне взуття, незручні джинси та невдала сумка можуть перетворити переліт на справжнє випробування. Експерти назвали речі, яких варто уникати під час авіаподорожей, щоб почуватися комфортно від зльоту до приземлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію в Real Simple.

Отож, аби подорожувати стильно і без дискомфорту, варто ретельно підходити до одягу для авіаперельоту. Експерти з подорожей кажуть, що деякі популярні речі здатні створити більше незручностей, ніж здається на перший погляд. За їх словами, правильно підібраний одяг допоможе легше перенести дорогу, уникнути дискомфорту під час тривалого сидіння та прибути до місця призначення у гарному настрої.

Вільний та зручний одяг замість джинсів і комбінезонів

Джинси

Однією з найпоширеніших помилок називають вибір улюблених джинсів. Справа в тому, що навіть ті моделі, які ідеально сидять у повсякденному житті, після кількох годин у кріслі літака перетворюються на знаряддя тортур. Щільний деним та ґудзики починають сильно впиватися в живіт, порушуючи кровообіг, що в умовах перепаду тиску викликає сильний дискомфорт.

Замінити джинси рекомендується вільними брюками на еластичному поясі або шнурку. Так, одяг із м’якої бавовни чи трикотажу не обмежує рухів і підлаштовується під тіло, забезпечуючи легкість протягом усього дня.

Комбінезони

Не найкращим варіантом для літака також вважаються суцільні комбінезони. Вони завжди виглядають дуже ефектно, однак цей вид одягу абсолютно непристосований для крихітних туалетних кабінок в літаках. Оскільки таку річ доводиться знімати повністю, довгі рукави чи верхня частина комбінезону ризикують зачепити брудні поверхні вбиральні.

Набагато практичніше обрати костюм із двох окремих елементів. Однотонний комплект (наприклад, худі чи футболка зі штанами в один тон) створює такий самий стильний і цілісний образ, але є значно практичнішим під час санітарних зупинок.

Довгі та занадто вільні штани

Широкі штани-палаццо чи моделі «в підлогу» здаються втіленням затишку, але в реальних умовах аеропорту вони також стають проблемою. Довгі штанини гарантовано збиратимуть увесь бруд та вологу на підлозі в туалетах літака та у людних залах очікування.

Замінити їх рекомендується джогерами. Вони мають зручні манжети або резинки знизу, які фіксують довжину і захищають одяг від контакту з брудною підлогою. До того ж такі моделі часто мають місткі кишені для телефона чи документів.

Колір одягу

Варто враховувати, що світлі речі, особливо білі, легко забруднюються під час подорожі. Кава, соки чи випадкові плями можуть зіпсувати зовнішній вигляд уже в перші години дороги. Саме тому мандрівникам радять обирати темні або принтовані речі, на яких забруднення менш помітні.

Взуття має бути легким і просторим

Особливу увагу експерти рекомендують приділяти взуттю. Через природне набрякання ніг під час польоту тісні кросівки чи туфлі можуть спричиняти відчутний дискомфорт.

Оптимальним рішенням вважається легке взуття без складних застібок і шнурівок (зручні сліпони або вільні лофери). Воно не лише забезпечить комфорт під час перельоту, а й дозволить швидше проходити контроль безпеки в аеропорту.

Фахівці також радять уникати абсолютно нового взуття перед поїздкою. Невідомо, як воно поводитиметься під час тривалого носіння, тому ризик натертостей значно зростає.

Сумка для ручної поклажі теж має значення

Велика сумка без застібки – чудовий аксесуар для прогулянок, але не для авіаперельотів. Якщо таку сумку покласти під сидіння попереду, вона неминуче перекинеться під час зльоту чи турбулентності. В результаті увесь дрібний вміст – від ключів до косметики – ризикує розсипатися по салону літака.

Тому для перельотів радять використовувати сумки із застібкою-блискавкою, які надійно захищають вміст та допомагають підтримувати порядок у речах.

При цьому експерти наголошують, що образ для подорожі не обов'язково має бути неохайним чи спортивним. За їх словами, сьогодні існує безліч стильних варіантів одягу та взуття, які поєднують комфорт і сучасний вигляд.

Нагадаємо, Греція залишається одним із найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку українців у 2026 році, однак ціни на курортах суттєво різняться залежно від регіону та формату подорожі. Експерти проаналізували вартість відпочинку на найвідоміших грецьких курортах і розповіли, на який бюджет варто розраховувати туристам цього літа.

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Теги: лайфхак туризм поради подорож

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