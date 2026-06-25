67-річна Мадонна занепокоїла шанувальників хворобливим виглядом (фото)

Мадонна показалася перед камерами у прозорій сукні

Популярна американська співачка Мадонна показалася у Парижі під час тижня моди. 67-річну зірку зазнімкували папараці, а зовнішній вигляд виконавиці занепокоїв мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Мадонну помітили біля готелю The Ritz, коли вона виходила з будівлі. Зірка потрапила на камери у яскравому образі. Співачка вбралася у блакитну сукню, яка була прозорою у зоні декольте, та сріблясту шкіряну куртку.

Мадонну помітили біля готелю The Ritz фото: Splash

Також вона обрала високі сріблясті чоботи та колготи у сітку. Образ Мадонни доповнили золотисті рукавиці, срібна сумка, прикраси та сонцезахисні окуляри.

фото: BackGrid

Попри стильний образ, користувачі звернули увагу насамперед на руки Мадонни, які, на їхню думку, виглядали занадто худорлявими. Водночас фігура 67-річної зірки залишилася стрункою та підтягнутою.

фото: Splash

Нагадаємо, популярна співачка Мадонна відсвяткувала 66-річчя в Римі. Протягом тижня зірка насолоджувалась залишком літа та вражала соцмережі стильними образами. Один з літніх образів співачка доповнила капелюхом від Руслана Багінського. Він назвав світлини зірки – «найкращою листівкою з Риму, яку лише можна уявити».

До слова, американська співачка Мадонна гостро відреагувала на допис президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, в якому він назвав себе королем. Співачка публічно прокоментувала її в соціальній мережі Instagram. Вона нагадала, що Сполучені Штати були засновані переселенцями з Європи, які прагнули втекти від монархічного правління, щоб створити демократичну державу.