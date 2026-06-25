67-річна Мадонна занепокоїла шанувальників хворобливим виглядом (фото)
Мадонна показалася перед камерами у прозорій сукні
Популярна американська співачка Мадонна показалася у Парижі під час тижня моди. 67-річну зірку зазнімкували папараці, а зовнішній вигляд виконавиці занепокоїв мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.
Мадонну помітили біля готелю The Ritz, коли вона виходила з будівлі. Зірка потрапила на камери у яскравому образі. Співачка вбралася у блакитну сукню, яка була прозорою у зоні декольте, та сріблясту шкіряну куртку.
Також вона обрала високі сріблясті чоботи та колготи у сітку. Образ Мадонни доповнили золотисті рукавиці, срібна сумка, прикраси та сонцезахисні окуляри.
Попри стильний образ, користувачі звернули увагу насамперед на руки Мадонни, які, на їхню думку, виглядали занадто худорлявими. Водночас фігура 67-річної зірки залишилася стрункою та підтягнутою.
Нагадаємо, популярна співачка Мадонна відсвяткувала 66-річчя в Римі. Протягом тижня зірка насолоджувалась залишком літа та вражала соцмережі стильними образами. Один з літніх образів співачка доповнила капелюхом від Руслана Багінського. Він назвав світлини зірки – «найкращою листівкою з Риму, яку лише можна уявити».
До слова, американська співачка Мадонна гостро відреагувала на допис президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, в якому він назвав себе королем. Співачка публічно прокоментувала її в соціальній мережі Instagram. Вона нагадала, що Сполучені Штати були засновані переселенцями з Європи, які прагнули втекти від монархічного правління, щоб створити демократичну державу.
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