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67-річна Мадонна занепокоїла шанувальників хворобливим виглядом (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Мадонна обрала яскравий образ для тижня моди у Парижі
фото: BackGrid

Мадонна показалася перед камерами у прозорій сукні

Популярна американська співачка Мадонна показалася у Парижі під час тижня моди. 67-річну зірку зазнімкували папараці, а зовнішній вигляд виконавиці занепокоїв мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Мадонну помітили біля готелю The Ritz, коли вона виходила з будівлі. Зірка потрапила на камери у яскравому образі. Співачка вбралася у блакитну сукню, яка була прозорою у зоні декольте, та сріблясту шкіряну куртку.

Мадонну помітили біля готелю The Ritz
Мадонну помітили біля готелю The Ritz
фото: Splash

Також вона обрала високі сріблясті чоботи та колготи у сітку. Образ Мадонни доповнили золотисті рукавиці, срібна сумка, прикраси та сонцезахисні окуляри.

67-річна Мадонна занепокоїла шанувальників хворобливим виглядом (фото) фото 1
фото: BackGrid

Попри стильний образ, користувачі звернули увагу насамперед на руки Мадонни, які, на їхню думку, виглядали занадто худорлявими. Водночас фігура 67-річної зірки залишилася стрункою та підтягнутою.

67-річна Мадонна занепокоїла шанувальників хворобливим виглядом (фото) фото 2
фото: Splash

Нагадаємо, популярна співачка Мадонна відсвяткувала 66-річчя в Римі. Протягом тижня зірка насолоджувалась залишком літа та вражала соцмережі стильними образами. Один з літніх образів співачка доповнила капелюхом від Руслана Багінського. Він назвав світлини зірки – «найкращою листівкою з Риму, яку лише можна уявити».

До слова, американська співачка Мадонна гостро відреагувала на допис президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, в якому він назвав себе королем. Співачка публічно прокоментувала її в соціальній мережі Instagram. Вона нагадала, що Сполучені Штати були засновані переселенцями з Європи, які прагнули втекти від монархічного правління, щоб створити демократичну державу.

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Теги: здоров'я співачка Мадонна фото старіння шкіри

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