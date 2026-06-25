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Житомирська «Рапунцель»: 14-річна дівчина встановлює рекорди з волоссям довжиною понад 100 см

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Альона Будько не прагне потрапити до національних книг рекордів
фото: Суспільне Житомир

Дівчина не планує змінювати зачіску або ж відрізати волосся

У Житомирі 14-річна Альона Будько встановлює власні рекорди, дівчина має волосся довжиною майже 110 см. Школярка розповіла, як їй вдається доглядати за своїм волоссям та дала поради. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Житомир. 

Альона Будько навчається у восьмому класі та грає на кларнеті в міському оркестрі в Житомирі. Вона зізналася, що ніколи не мала на меті встановлювати рекорди. Однак довжина її волосся сягає понад 100 см.

За словами житомирянки, у листопаді 2025 року довжина її волосся становила 105 см, нині вона припускає, що воно відросло до 110 см. Довге волосся в дівчини з дитинства. «Років із чотирьох у мене вже було волосся до пояса», – розповіла дівчина.

14-річна дівчина встановлює рекорди з волоссям довжиною понад 100 см
14-річна дівчина встановлює рекорди з волоссям довжиною понад 100 см
фото: Суспільне Житомир

Попри довжину, щороку Альона Будько відрізає 15 см пошкодженого волосся. «Кожні пів року я відстригаю приблизно 15 сантиметрів волосся, бо воно січеться. За довжиною спеціально не женуся – мені просто подобається, коли волосся довге. Воно виглядало б ще ефектніше, якби я не була такою високою. Мій зріст – 180 сантиметрів», – пояснила підлітка.

Вона також зауважила, що не прагне потрапити до національних книг рекордів. Для неї важливе інше: «Для мене важливіше, щоб волосся було здоровим, а не дуже довгим. Для мене це просто родзинка мого образу».

Альона Будько має волосся довжиною близько 110 см
Альона Будько має волосся довжиною близько 110 см
фото: Суспільне Житомир

Також найближчим часом Альона Будько не планує змінювати зачіску або ж відрізати волосся. «Не хочу його відрізати, воно мені дуже подобається», – додала школярка.

Альона Будько з дитинства має довге волосся
Альона Будько з дитинства має довге волосся
фото: Суспільне Житомир/Тамара Будько

Як розповіла дівчина, її родина має традицію: усі жінки носять довге волосся. Її прабабуся також мала довгі коси, як і її мама Тамара Будько. Однак ще в шкільні роки вона змінила зачіску. «Просто росте, і нам подобається. Змалечку підстригали кожні три місяці, використовуємо якісну доглядову косметику. Інколи відвідуємо трихолога, щоб не пропустити фізіологічні нюанси перехідного віку», – розповіла Тамара Будько.

Альона Будько поділилася секретами свого довгого волосся, вона розповіла, як доглядає за ним. «Доглядати за таким волоссям не дуже складно, але це займає багато часу, бо воно дуже довго сохне. Волосся мию щодня. Витрачаю на це близько години. І ще півтори години сушу. Для догляду використовую шампунь, маски для волосся, термозахист і олійку. Ношу волосся по-різному: інколи розпущеним, інколи заплітаю косу, роблю хвіст чи пучок. Хочу частіше заплітатися, але не завжди є на це час. Терпіння на догляд мені вистачає – це не настільки складно, наскільки довго», – зазначила житомирянка.

Також дівчина дала поради іншим дівчатам, які мріють про довге волосся. «Якщо вони готові до того, що волосся буде за все чіплятися і що йому треба приділяти багато уваги, то хай відрощують. Якщо ні – коротке волосся теж дуже гарне. Головне, щоб воно було здорове», – вважає Альона Будько.

Нагадаємо, українка Алія Насирова потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найдовше волосся у світі. Довжина пасом в 35-річної жінки становить 257,33 см. Волосся Алії більше ніж на 92 см довше за її зріст, який становить 165 см. Її пасма навіть довші за найвищу людину у світі – Султана Кесена, зріст якого становить 251 см.

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Теги: Житомир рекорд школярі українка поради

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