Коронавірус в Україні: понад 5 тис. нових випадків і майже 300 смертей

24 грудня з коронавірусом госпіталізували майже 1,7 тис. осіб

За минулу добу в Україні додаткову дозу від коронавірусу отримали 529 людей

За добу 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 378, медпрацівників – 90. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За добу 117 222 людини вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина, додаткову дозу отримали 529 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 689 осіб;

летальних випадків – 268;

одужало – 15 639 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 642 314 осіб;

одужало – 3 423 933 особи;

летальних випадків – 94 700;

проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини, отримали додаткову дозу – 1 811 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей. Загалом проведено 27 918 454 щеплення.

Нагадаємо, в Україні станом на 24 грудня в «червоній» зоні епідемічної небезпеки залишаються дві Волинська та Запорізька області, до «жовтого» рівня епіднебезпеки віднесено Київ та решту регіонів.

Зазначимо, майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення. За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

Також науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).