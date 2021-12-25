Коронавірус в Україні: понад 5 тис. нових випадків і майже 300 смертей
24 грудня з коронавірусом госпіталізували майже 1,7 тис. осіб
За минулу добу в Україні додаткову дозу від коронавірусу отримали 529 людей
За добу 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 378, медпрацівників – 90. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За добу 117 222 людини вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина, додаткову дозу отримали 529 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 689 осіб;
- летальних випадків – 268;
- одужало – 15 639 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 642 314 осіб;
- одужало – 3 423 933 особи;
- летальних випадків – 94 700;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини, отримали додаткову дозу – 1 811 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей. Загалом проведено 27 918 454 щеплення.
Нагадаємо, в Україні станом на 24 грудня в «червоній» зоні епідемічної небезпеки залишаються дві Волинська та Запорізька області, до «жовтого» рівня епіднебезпеки віднесено Київ та решту регіонів.
Зазначимо, майже кожен другий дорослий українець отримав Covid-щеплення. За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.
Також науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).