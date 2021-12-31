В Італії зафіксували новий антирекорд із Covid-19

За день від коронавірусу померло 155 італійців

В Італії протягом дня зафіксували черговий максимум заражень Covid-19. Про це повідомляє The Guardian.

За даними італійського МОЗ, за останні 24 години в країні підтвердили 144 234 випадки коронавірусу – це стало новим рекордом за кількістю хворих.

Водночас кількість смертей від наслідків коронавірусу знизилася з 156 до 155.

Зазначимо, що з початку пандемії в Італії зареєстровано 137 402 смерті, пов'язані з коронавірусом та 6,125 млн випадків зараження цією інфекцією.

До слова, уряд Італії запровадив «локдаун для невакцинованих». Він запрацює після свят і триватиме до кінця березня.

Нові правила запрацюють з 10 січня. З цієї дати невакциновані не зможуть відвідувати низку закладів, а також проживати у готелях, їздити на громадському транспорті та відвідувати масові заходи, такі як, наприклад, весілля.

Окрім цього, до кінця січня в Італії заборонять всі вечірки та концерти. У всіх громадських закладах та транспорті обов’язково буде потрібно носити респіратор FFP2. Також всюди, крім ресторанів та барів, не можна буде вживати їжу чи напої.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».