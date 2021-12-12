Коронавірус в Україні. За добу госпіталізовано понад 2,5 тис. людей

За минулу добу в Україні зафіксовано понад 5 тис. нових випадків захворювання на коронавірус

11 грудня в Україні зафіксовано 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 526, медпрацівників – 53. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За минулу добу 83 256 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані – 56 113 людей.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 2 566 осіб;

летальних випадків – 238;

одужало – 11 626 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 559 092 особи;

одужало – 3 195 913 особи;

летальних випадків – 91 027;

проведено ПЛР-тестувань – 16 294 537.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 420 911 людей. Загалом проведено 26 535 803 щеплення.

Як повідомлялося, через п'ять місяців після вакцинації двома дозами ефективність препарату від Covid-19 у плані запобігання зараженню знижується до 39%.

Нагадаємо, глава МОЗ Німеччини розповів, коли людство переможе коронавірус.

Як стало відомо, темпи вакцинації в Україні почали «просідати».

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