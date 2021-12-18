Коронавірус в Україні. За добу госпіталізували понад 2 тис. людей
За добу в Україні від коронавірусу померли майже 300 людей
17 грудня зафіксували 7,5 тис. нових випадків захворювання на коронавірус
За минулу добу в Україні зафіксовано 7 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 674, медпрацівників – 154. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За добу 136 962 людини вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримало 42 544 людини, повністю імунізовані – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 018 осіб;
- летальних випадків – 288;
- одужало – 18 534 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 604 549 осіб;
- одужало – 3 324 999 осіб;
- летальних випадків – 92 929;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 474 655.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом проведено 27 274 636 щеплень.
Нагадаємо, Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу.
Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.
Крім того Греція посилює правила в'їзду в країну з 19 грудня.
До 29 грудня Ізраїль продовжив заборону на в’їзд та виїзд з країни.