  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Коронавірус в Україні. За добу госпіталізували понад 2 тис. людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За добу в Україні від коронавірусу померли майже 300 людей - Коронавірус в Україні. За добу госпіталізували понад 2 тис. людей

    За добу в Україні від коронавірусу померли майже 300 людей

    Фото з відкритих джерел

    17 грудня зафіксували 7,5 тис. нових випадків захворювання на коронавірус

    За минулу добу в Україні зафіксовано 7 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 674, медпрацівників – 154. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

    За добу 136 962 людини вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримало 42 544 людини, повністю імунізовані – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 018 осіб;
    • летальних випадків – 288;
    • одужало – 18 534 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 604 549 осіб;
    • одужало – 3 324 999 осіб;
    • летальних випадків – 92 929;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16 474 655.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу.

    Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

    Крім того Греція посилює правила в'їзду в країну з 19 грудня.

    До 29 грудня Ізраїль продовжив заборону на в’їзд та виїзд з країни.

    Читайте також: Багаті – вакцинуються, бідні – вагаються. Глобальна статистика Covid-19 вражає
    Теги: статистика хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коронавірус в Україні. За добу госпіталізували понад 2 тис. людей