Коронавірус в Україні. За добу госпіталізували понад 2 тис. людей

За добу в Україні від коронавірусу померли майже 300 людей

17 грудня зафіксували 7,5 тис. нових випадків захворювання на коронавірус

За минулу добу в Україні зафіксовано 7 503 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 674, медпрацівників – 154. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За добу 136 962 людини вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримало 42 544 людини, повністю імунізовані – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 018 осіб;

летальних випадків – 288;

одужало – 18 534 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 604 549 осіб;

одужало – 3 324 999 осіб;

летальних випадків – 92 929;

проведено ПЛР-тестувань – 16 474 655.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини. Загалом проведено 27 274 636 щеплень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Ірландії ухвалив рішення запровадити комендантську годину з неділі з 20:00 у готелях, кінотеатрах, барах, ресторанах та театрах, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Також Фінляндія посилила правила в'їзду до країни.

Крім того Греція посилює правила в'їзду в країну з 19 грудня.

До 29 грудня Ізраїль продовжив заборону на в’їзд та виїзд з країни.