Вітаємо фармацевтів з професійним святом: найкращі листівки, вірші та привітання в прозі

Цього року усіх фармацевтів та провізорів в Україні вітають 21 вересня

День фармацевта відзначається щороку, на третю суботу вересня

День фармацевта або День фармацевтичного працівника України – це особливе свято, яке відзначається в нашій країні з 1999 року. Це чудова нагода подякувати знайомим та близьким, які працюють у цій сфері, а також хороший привід відзначити важливість праці таких спеціалістів.

Особливо це актуально сьогодні в умовах війни, коли роль фармацевтів в порятунку людей стає життєво важливою. Тому «Главком» підготував цікаві привітання та оригінальні листівки до цього свята.

День фармацевта: вітання в прозі

З Днем фармацевта! Ваш внесок у здоров’я та благополуччя людей неможливо переоцінити. Бажаю вам щастя, здоров’я та нових професійних звершень!

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Вітаю з Днем фармацевта! Ваша професія вимагає не тільки знань і досвіду, але й великої відданості та людяності. Тому на честь вашого професійного свята хочу побажати вам тепла, щастя і безмежної вдячності від усіх, кому ви щодня допомагаєте. Нехай ваша праця приносить вам задоволення, а ваше життя буде наповнене гармонією і радістю.

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З Днем фармацевта! Ваша праця є важливою ланкою у системі охорони здоров’я. Нехай кожен день приносить нові радощі, досягнення і визнання вашого важливого внеску в охорону здоров’я!

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Вітаю з Днем фармацевта! Ваша щоденна праця є дуже важливою і потребує великої відданості. Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях та великої радості в житті. Нехай ваша робота завжди приносить плоди, а ваші старання отримують належну оцінку.

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З Днем фармацевта! Дякую за вашу невтомну працю і турботу. Хай ваша професійна діяльність завжди приносить задоволення, успіх та гідну винагороду.

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Вітаю з Днем фармацевта! Ви здійснюєте важливу місію, піклуючись про здоров’я людей і допомагаючи їм у важкі часи. Ваш професіоналізм і доброта заслуговують на величезну подяку і визнання. Бажаю вам здоров’я, щасливих моментів, нових досягнень у роботі і щедрих нагород за вашу невтомну працю.

Привітання з Днем фармацевта у віршах

Вітаємо з Днем фармацевта, друзі!

Нехай робота не проходить у напрузі,

Хай праця вам приносить тільки радість,

Нехай ніщо вашому щастю не завадить.

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Вітаю аптекарів з Днем фармацевта!

Ви нас розумієте з перших слів у рецепті,

Бажаю здоров’я, наснаги, в усьому достатку,

Хай буде життя ваше радісним і благодатним!

Спасибі за працю важливу, за цінні знання,

Оплати вам гідної та справжнього визнання!

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Вітаю зі святом, дорогі фармацевти!

Ви пацієнтів розумієте, не гірше терапевтів,

Бажаєм, щоб робота приносила вам радість,

Спасибі вам і за турботу, й за старанність.

Нехай вам щастить в усіх сферах вашого життя!

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Дорогі фармацевти, ваша праця дуже важлива!

Без вас розібратися в препаратах неможливо,

Спасибі вам за те, що ви незмінно поруч,

За те, що завжди нам приходите на поміч.

Бажаємо, щоб ваша праця незмінно цінувалась,

І щоб оплата стрімко і стабільно піднімалась.

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Хто знається на ліках,

І зрозуміє будь-який рецепт,

Хто чує пацієнтів будь-якого віку –

Звичайно, це провізор, фармацевт.

Лікуєте порадою і добрим словом,

і пацієнту ви допомогти готові.

Тому від серця ми вітаєм вас зі святом,

Бажаємо наснаги, миру і грошей багато!

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Невтомно ви працюєте в аптеці,

І маєте ви добре й чуйне серце,

Ви завжди чуйні, добрі і такі сміливі,

Вітаєм вас зі святом, здорові будьте і щасливі!

Вітальні листівки з Днем фармацевта