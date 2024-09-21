Вітаємо фармацевтів з професійним святом: найкращі листівки, вірші та привітання в прозі
День фармацевта відзначається щороку, на третю суботу вересня
День фармацевта або День фармацевтичного працівника України – це особливе свято, яке відзначається в нашій країні з 1999 року. Це чудова нагода подякувати знайомим та близьким, які працюють у цій сфері, а також хороший привід відзначити важливість праці таких спеціалістів.
Особливо це актуально сьогодні в умовах війни, коли роль фармацевтів в порятунку людей стає життєво важливою. Тому «Главком» підготував цікаві привітання та оригінальні листівки до цього свята.
День фармацевта: вітання в прозі
З Днем фармацевта! Ваш внесок у здоров’я та благополуччя людей неможливо переоцінити. Бажаю вам щастя, здоров’я та нових професійних звершень!
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Вітаю з Днем фармацевта! Ваша професія вимагає не тільки знань і досвіду, але й великої відданості та людяності. Тому на честь вашого професійного свята хочу побажати вам тепла, щастя і безмежної вдячності від усіх, кому ви щодня допомагаєте. Нехай ваша праця приносить вам задоволення, а ваше життя буде наповнене гармонією і радістю.
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З Днем фармацевта! Ваша праця є важливою ланкою у системі охорони здоров’я. Нехай кожен день приносить нові радощі, досягнення і визнання вашого важливого внеску в охорону здоров’я!
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Вітаю з Днем фармацевта! Ваша щоденна праця є дуже важливою і потребує великої відданості. Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів у всіх починаннях та великої радості в житті. Нехай ваша робота завжди приносить плоди, а ваші старання отримують належну оцінку.
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З Днем фармацевта! Дякую за вашу невтомну працю і турботу. Хай ваша професійна діяльність завжди приносить задоволення, успіх та гідну винагороду.
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Вітаю з Днем фармацевта! Ви здійснюєте важливу місію, піклуючись про здоров’я людей і допомагаючи їм у важкі часи. Ваш професіоналізм і доброта заслуговують на величезну подяку і визнання. Бажаю вам здоров’я, щасливих моментів, нових досягнень у роботі і щедрих нагород за вашу невтомну працю.
Привітання з Днем фармацевта у віршах
Вітаємо з Днем фармацевта, друзі!
Нехай робота не проходить у напрузі,
Хай праця вам приносить тільки радість,
Нехай ніщо вашому щастю не завадить.
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Вітаю аптекарів з Днем фармацевта!
Ви нас розумієте з перших слів у рецепті,
Бажаю здоров’я, наснаги, в усьому достатку,
Хай буде життя ваше радісним і благодатним!
Спасибі за працю важливу, за цінні знання,
Оплати вам гідної та справжнього визнання!
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Вітаю зі святом, дорогі фармацевти!
Ви пацієнтів розумієте, не гірше терапевтів,
Бажаєм, щоб робота приносила вам радість,
Спасибі вам і за турботу, й за старанність.
Нехай вам щастить в усіх сферах вашого життя!
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Дорогі фармацевти, ваша праця дуже важлива!
Без вас розібратися в препаратах неможливо,
Спасибі вам за те, що ви незмінно поруч,
За те, що завжди нам приходите на поміч.
Бажаємо, щоб ваша праця незмінно цінувалась,
І щоб оплата стрімко і стабільно піднімалась.
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Хто знається на ліках,
І зрозуміє будь-який рецепт,
Хто чує пацієнтів будь-якого віку –
Звичайно, це провізор, фармацевт.
Лікуєте порадою і добрим словом,
і пацієнту ви допомогти готові.
Тому від серця ми вітаєм вас зі святом,
Бажаємо наснаги, миру і грошей багато!
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Невтомно ви працюєте в аптеці,
І маєте ви добре й чуйне серце,
Ви завжди чуйні, добрі і такі сміливі,
Вітаєм вас зі святом, здорові будьте і щасливі!
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