Експерти стурбовані появою нового штаму коронавірусу

Новий штам коронавірусу XEC виявили вже у 27 країнах світу на різних континентах

Новий штам коронавірусу XEC, який є комбінацією варіантів KS.1.1 і KP.3.3, виявлений вже у 27 країнах світу. Експерти висловлюють побоювання, що він може стати домінуючим варіантом COVID-19 вже цієї зими. Про це пише The Independent.

Особливо швидке зростання захворюваності на XEC спостерігається в Данії та Німеччині. Наразі штам підтверджений у сотень пацієнтів у Європі, Північній Америці та Азії.

Симптоми XEC подібні до інших штамів Covid, включаючи втому, біль у горлі, головні болі та високу температуру. Експерти вважають, що вакцини повинні забезпечувати хороший захист проти нього, оскільки він належить до родини Omicron.

Професор Франсуа Баллу, директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, зазначив, що варіант XEC є більш заразним і може стати домінуючим варіантом коронавірусу вже прийдешньої зими.

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