Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Експерти стурбовані появою нового штаму коронавірусу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Експерти стурбовані появою нового штаму коронавірусу
Експерти вважають, що вакцини повинні забезпечувати хороший захист проти коронавіру
фото з відкритих джерел

Новий штам коронавірусу XEC виявили вже у 27 країнах світу на різних континентах

Новий штам коронавірусу XEC, який є комбінацією варіантів KS.1.1 і KP.3.3, виявлений вже у 27 країнах світу. Експерти висловлюють побоювання, що він може стати домінуючим варіантом COVID-19 вже цієї зими. Про це пише The Independent. 

Особливо швидке зростання захворюваності на XEC спостерігається в Данії та Німеччині. Наразі штам підтверджений у сотень пацієнтів у Європі, Північній Америці та Азії.

Симптоми XEC подібні до інших штамів Covid, включаючи втому, біль у горлі, головні болі та високу температуру. Експерти вважають, що вакцини повинні забезпечувати хороший захист проти нього, оскільки він належить до родини Omicron.

Професор Франсуа Баллу, директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, зазначив, що варіант XEC є більш заразним і може стати домінуючим варіантом коронавірусу вже прийдешньої зими.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа.

Теги: Європа вірус хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіщо Путін приїхав до Азербайджану?
Азербайджанський газ із російським слідом: чого чекати Україні та ЄС?
19 серпня, 16:33
Росіяни сьогодні говорять, що України не існує. А завтра вони скажуть, що ніяких поляків не існує
Європейський союз vs «русскій мір»: чому Польща повинна об'єднатися з Україною
6 вересня, 15:03
Чи стане осінь часом рішучих змін?
ЄС розпочинає дипломатичний сезон. Чого чекати Україні восени?
30 серпня, 11:49
За першу половину серпня зафіксовано понад 26 тис. хворих на Covid-19
Скільки українців захворіли на Covid-19 від початку серпня: статистика МОЗ 
21 серпня, 19:37
Європейський газ зіштовхнеться з кризою, оскільки Норвегія розпочинає ремонт
Європа знову на порозі газової кризи? Аналіз Bloomberg
23 серпня, 08:06
Ультрас ФК «Партизан», що мають зв’язки з російським ГРУ, розгорнули банер проти видобутку літію у Сербії – «Не дамо росу, не дамо траву, не дамо Дрину, не дамо Саву»
Центр оборонних реформ: За екологічними протестами у Сербії ймовірно стоїть Росія
26 серпня, 14:00
конвенція щодо шутчного інтелекту розроблялася кілька років,
США, Британія та ЄС підпишуть першу угоду у галузі штучного інтелекту
5 вересня, 17:30
Аста Скайсгіріте висловилась проти росіян у Європі
Заборона в'їзду росіян до Шенгенської зони: Литва виступила із закликом до ЄС
11 вересня, 12:08
У Чехії через повінь евакуюють мешканців
Центральна Європа потерпає від стихії: повінь руйнує будинки та забирає життя
14 вересня, 18:58

Здоров'я

Експерти стурбовані появою нового штаму коронавірусу
Експерти стурбовані появою нового штаму коронавірусу
У Львові відкрили модернізовану бактеріологічну лабораторію
У Львові відкрили модернізовану бактеріологічну лабораторію
Прогноз магнітних бур на 17-19 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 17-19 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність
ВООЗ схвалила першу вакцину проти мавпячої віспи
ВООЗ схвалила першу вакцину проти мавпячої віспи
Майже 10 мільйонів українців можуть мати психічні розлади – ВООЗ
Майже 10 мільйонів українців можуть мати психічні розлади – ВООЗ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
29K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
26K
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик

Новини

Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ може стати кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua