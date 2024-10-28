Чи загрожує Києву епідемія грипу та Covid-19: КМДА назвала кількість хворих у столиці

Порівняно з попереднім тижнем зменшилась кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей

Протягом тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19 та грипу не зареєстровано

У Києві протягом минулого тижня зареєстровано 12 725 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомляє «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу в 1,9 раза. Наразі цей показник становить 431.

Загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 13,8% за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, випадків захворювання в дітей виявлено 8 026 проти 7 565 за минулий тиждень (зростання на 6,1%). Захворюваність серед дорослих змінилась із 3 619 на 4 699 (зростання на 29,8%).

Діти становлять 63,1% від загальної кількості, на попередньому тижні – 67,6%. Захворюваність серед школярів зросла на 20,6%. Так, у дітей шкільного віку зареєстрований 4 831 випадок.

Порівняно з попереднім тижнем зменшилась кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 133 особи, зокрема 102 дитини.

Також на Covid-19 захворіли 167 осіб, зокрема 9 дітей до 17 років. Госпіталізували 20 осіб, із яких 2 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувають 2 дорослих пацієнти.

Протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19 та грипу не зареєстровано.

Нагадуємо, протягом минулого тижня у Києві убуло зареєстровано 11 184 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19.

До відома, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19. Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.