Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чи загрожує Києву епідемія грипу та Covid-19: КМДА назвала кількість хворих у столиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи загрожує Києву епідемія грипу та Covid-19: КМДА назвала кількість хворих у столиці
Порівняно з попереднім тижнем зменшилась кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей
фото ілюстративне

Протягом тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19 та грипу не зареєстровано

У Києві протягом минулого тижня зареєстровано 12 725 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомляє «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу в 1,9 раза. Наразі цей показник становить 431.

Загалом у столиці порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 13,8% за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, випадків захворювання в дітей виявлено 8 026 проти 7 565 за минулий тиждень (зростання на 6,1%). Захворюваність серед дорослих змінилась із 3 619 на 4 699 (зростання на 29,8%).

Діти становлять 63,1% від загальної кількості, на попередньому тижні – 67,6%. Захворюваність серед школярів зросла на 20,6%. Так, у дітей шкільного віку зареєстрований 4 831  випадок.

Порівняно з попереднім тижнем зменшилась кількість госпіталізованих осіб серед хворих на грип і ГРВІ серед дорослих і дітей. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 133 особи, зокрема 102 дитини.

Також на Covid-19 захворіли 167 осіб, зокрема 9 дітей до 17 років. Госпіталізували 20 осіб, із яких 2 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувають 2 дорослих пацієнти.

Протягом звітного тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19 та грипу не зареєстровано.

Нагадуємо, протягом минулого тижня у Києві убуло зареєстровано 11 184 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19.

До відома, Міністерство охорони здоровʼя затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації населення проти Covid-19.  Так, МОЗ спростило схеми вакцинації для населення. Тепер більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти Covid-19. А ось людям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби, слід вводити більшу кількість доз – потрібна ревакцинація через 6-12 місяців.

Читайте також:

Теги: хвороба лікарня епідемія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волонтер організації Good Nanum вклоняється тимчасовому храму для двох померлих, які померли самотні вдома
У Південній Кореї вирує епідемія самотності. Держава виділила мільйони на боротьбу
24 жовтня, 18:56
Цьогоріч українці втричі частіше зверталися до сімейних лікарів через психологічні проблеми, аніж торік
Психологічні проблеми в українців: МОЗ оприлюднив невтішні дані
21 жовтня, 12:26
Юрій Луценко прокоментував інформацію про те, що понад 50 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
17 жовтня, 13:58
Медики розробили незаконну схему заробітку через допомогу в отриманні інвалідності
Килим із доларів: на Хмельниччині викрито двох медиків, які допомагали отримати інвалідність
14 жовтня, 12:28
Медичне обладнання критично потрібне для лікарень та шпиталів, що першими приймають поранених військових та пересічних громадян
Фонд молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Парамонова доправили до прифронтових лікарень сучасне обладнання Волонтерська ініціатива
11 жовтня, 11:07
Правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток провадження та працівників медзакладів Рівного
У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі
9 жовтня, 15:41
Посол України в Бразилії Андрій Мельник розповів про свою роботу
«Небезпечно для життя». Український посол описав умови роботи у Бразилії
8 жовтня, 07:00
Свято було засновано у 1971 році за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7 жовтня, 10:44
Фахівці МОЗ постійно моніторять інфекційну захворюваність в Умані
Паломництво хасидів до Умані: МОЗ підготувався на випадок спалаху епідемії
2 жовтня, 12:25

Новини

Чи загрожує Києву епідемія грипу та Covid-19: КМДА назвала кількість хворих у столиці
Чи загрожує Києву епідемія грипу та Covid-19: КМДА назвала кількість хворих у столиці
Продаж хмарочоса Sky Towers у центрі столиці: аукціон вчетверте провалився
Продаж хмарочоса Sky Towers у центрі столиці: аукціон вчетверте провалився
Ескалатор між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» закрився на ремонт
Ескалатор між станціями «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» закрився на ремонт
У центрі столиці змінить рух автобус, який прямує на вокзал: схема
У центрі столиці змінить рух автобус, який прямує на вокзал: схема
Справа Голосіївського ТЦК: шестеро людей отримали запобіжні заходи
Справа Голосіївського ТЦК: шестеро людей отримали запобіжні заходи
Де у Києві купити сільськогосподарську продукцію: адреси
Де у Києві купити сільськогосподарську продукцію: адреси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
15K
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
15K
Німеччина різко змінила політику в'їзду біженців з України – Bild
12K
Ще один керівник МСЕК після скандалу йде у відставку
9886
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
Покоління війни. У столиці пройде форум для молоді
28 жовтня, 14:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua