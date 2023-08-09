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Винні комахи: топ-менеджер німецької компанії помер за дивних обставин

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Винні комахи: топ-менеджер німецької компанії помер за дивних обставин
Німецького бізнесмена вкусила оса
фото з відкритих джерел

Бізнесмен боявся укусів комах, і зрештою, це його і вбило

Фінансовий директор і член правління великої німецької компанії Daimler Truck Йохен Гьотц помер за дивних обставин. Йому було лише 52 роки. У компанії заявили про «трагічний інцидент», але не уточнили точну причину смерті. Про це пише німецьке видання Bild.

Втім, як пізніше з'ясувало видання, топ-менеджер помер від гострої алергічної реакції після укусу оси. Гетц нібито давно страждав на алергію і навіть завжди носив з собою набір першої допомоги при укусі. Але цього разу він не допоміг.

Компанія Daimler Truck – один з найбільших у світі виробників вантажівок, який раніше входив до концерну Mercedes-Benz Group. Гьотц пропрацював там все життя, прийшовши в компанію одразу після університету. Там його згадують як надійного колегу, відданого своїй справі.

Нагадаємо, особистого шеф-кухаря колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обами знайшли мертвим в озері біля родинного будинку експрезидента в курортному районі Мартас-Він'ярд у Массачусетсі. 

Поліція штату підтвердила, що веслувальник, який втопився у ставку Едгартаун, був особистим шеф-кухарем Обами Тафарі Кемпбелл.

45-річний Кемпбелл працював у Білому домі, а потім продовжив працювати на родину Обами після того, як 44-й президент залишив свій пост у 2016 році.

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Теги: Німеччина смерть Mercedes Daimler

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