Новини 14 вересня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини 14 вересня

У шести регіонах України перевищено показник Covid-госпіталізацій

Станом на ранок 14 вересня у шести регіонах України епідеміологічні показники вийшли за межі норми, повідомив МОЗ. Показник госпіталізацій хворих перевищено у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Миколаївській та Одеській областях. Особливо тривожна ситуація на Львівщині – показник госпіталізацій тут сягнув 84,6%.

Як заявив головний санітарний лікар Ігор Ляшко, МОЗ занепокоєний коефіцієнтом виявлення випадків Covid-інфікування – наразі він є критичним.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що транспорт під час посилення карантинних заходів в Україні не закриватимуть, а також повідомив, чи планує уряд запровадити обов'язкову Covid-вакцинацію.

Додамо, що МОЗ назвав термін дії «жовтого» та «зеленого» Сovid-сертифікатів.

Зі свого боку невакцинований голова Верховної Ради Дмитро Разумков розказав, як вдруге переносить коронавірус.

Уряд збирається передати проєкт Держбюджету в Раду 15 вересня

Кабінет міністрів України на засіданні 15 вересня затвердить проєкт закону про Державний бюджет на 2022 рік. У той же день документ буде переданий до Верховної Ради, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як повідомив прем’єр, згідно з проєктом, доходи держбюджету у 2022 році повинні становити 1,3 трлн грн, що на 161 млрд грн більше, порівняно з поточним роком. Видатки становитимуть 1,5 трлн грн. Дефіцит держбюджету у 2022 році становитиме 188 млрд грн та знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП, «як і було домовлено з МВФ».

За інформацією прем’єра, черговий транш Міжнародного валютного фонду повинен надійти до України в кінці листопада або на початку грудня.

Запаси газу в Європі та США досягли критичного рівня

Запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня. У США обсяг газу в сховищах виявився на 7,6% нижчим середнього показника за п'ять років, а в Європі – на 16%. При цьому рівень заповнюваності сховищ є рекордно низьким для вересня. Переломний момент може настати через кілька місяців, коли стане зрозуміло, яка зима чекає Європу та США.

Тим часом ціна на газ в Європі перевищила $800. Експерти відзначають, що дане зростання викликане біржовими спекуляціями, а також не виключають політичну складову ситуації з газом.





Кабмін призначив нового голову «Укравтодору»

Уряд призначив нового голову «Укравтодору». Ним став Євген Кузькін. Він буде на цій посаді до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства.

Довідка: Євген Кузькін – доктор економічних наук, має почесне звання «Заслужений економіст України». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності «Укравтодору».

З червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови «Укравтодору».

Нагадаємо, 26 серпня переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг став чинний т.в.о. голови відомства Євген Кузькін.





В Україні стрімко дорожчають яйця, м'ясо та молоко

Держслужба статистики зафіксувала зростання цін на м'ясо, рибу та молочні продукти. Зокрема, за рік яловичина подорожчала на 15,7%, сягнувши відмітки 165 гривень за кілограм. Станом на серпень 2021 року средня ціна сала скала 82,81 гривні за кілограм, свинини 122,11 грн/кг, курячого філе 111,39 грн, мороженої риби 84,87 грн, яєць 26,29 грн за десяток, молока пастеризованого 2,6% 26,62 грн за літр, сметана жирністю до 15% 70,37 грн за літр, вершкового масла 47,41 грн за 200 г. Крім того, з початку року транспорт в Україні подорожчав на 25%.











