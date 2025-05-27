Смертність від раку через алкоголь різко зросла – хто у найбільшій зоні ризику?

Алкоголь підвищує ризик шести видів раку – навіть у помірних дозах

Нове дослідження, представлене на щорічній конференції Американського товариства клінічної онкології, виявило стрімке зростання кількості смертей від раку, спричиненого вживанням алкоголю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням New York Post.

Згідно з дослідженням, у 1990 році таких випадків було близько 12 тисяч на рік, вже у 2021 – понад 23 тисячі.

Особливо різке зростання спостерігається серед чоловіків старше 55 років. Повідомляється, що смертність у цій групі зросла на 56%, тоді як серед жінок – лише на 8%.

Провідний автор дослідження Чінмей Джані запевнив, що існує висока обізнаність щодо тютюну та ризику раку, але щодо алкоголю такої обізнаності немає

Експерти пов’язують це з тим, що чоловіки, як правило, починають вживати алкоголь у молодшому віці, і його шкідливий вплив накопичується з роками.

Алкоголь класифікується як канцероген 1-ї групи і пов’язується щонайменше з шістьма видами раку: рота, горла, стравоходу, печінки, товстої кишки та молочної залози.

Причому ризик виникає навіть при помірному вживанні.

«Канцерогений ефект, ймовірно, не впливає на вас одразу в молодому віці, але якщо ви продовжуєте пити з віком, цей канцероген має накопичувальний ефект на організм», – каже Джані

Незважаючи на це, понад половина американців (51%) не знає, що алкоголь підвищує ризик розвитку раку. Через це медики закликають до посилення інформаційної кампанії та впровадження попереджувальних етикеток на алкогольних напоях – подібно до тютюнових.

Нагадаємо, Національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції.

Вперше в Європі служба охорони здоров’я запропонувала пацієнтам ін’єкційну форму імунотерапевтичного препарату ніволумаб. Ін'єкція займає від трьох до п'яти хвилин і підходить для лікування 15 різних видів раку, включаючи рак легенів, кишківника, нирок, сечового міхура, стравоходу, шкіри, а також рак голови та шиї.

До слова, ризик раку через контакт з канцерогеном бензеном, який утворюється під час роботи газової плити, виявився майже вдвічі вищим у дітей, ніж у дорослих.

Зауважимо, нічна пітливість, різка втрата ваги, хронічні болі, тривале підвищення температури, ущільнення в тілі та постійна втома можуть вказувати на розвиток онкологічних захворювань.

Лікарі наголосили, що хоча кожен вид онкології проявляється певним набором ознак, можна виділити загальні попереджувальні знаки. Вони вказали на шість основних сигналів. Одним із тих, який може стати «першим дзвіночком», є сильна нічна пітливість. Те відчуття, коли людина «прокидається на мокрій подушці».