Науковці оцінили захист вакцин Pfizer і AstraZeneca від смерті при штамі «Дельта»

Дослідники з Великої Британії стверджують, що вакцини Pfizer і AstraZeneca з ефективністю в 90 і 91% відповідно запобігають смерть при зараженні «Дельта»-штамом коронавірусу. Стаття вчених, присвячена захисту вакцин від смерті, опублікована в The New England Journal of Medicine.

Фахівці зі Служби суспільної охорони здоров'я Шотландії, Стратклайдського і Единбурзького університетів оцінили дані про здоров'я 5,4 мільйона шотландців з 1 квітня по 27 вересня 2021 року. Проведене в позалікарняних умовах ПЛР-тестування показало, що за цей час з цього числа Covid-19 заразилися 115 тисяч осіб, з яких 201 людина померла.

Серед вакцинованих Pfizer і AstraZeneca людей у віці від 16 до 39 років не помер ніхто – в порівнянні з 17 серед невакцинованих. Серед вікової групи від 40 до 59 років ефективність вакцинації проти Covid-19 становила 88% для препарату AstraZeneca і 95% для Pfizer. Для тих, хто старше, ефективність вакцин в запобіганні смерті становила 90 і 87% відповідно.

Серед тих, хто вакцинувався препаратом Moderna, не було зафіксовано смертей – тому оцінити її ефективність не представляється можливим, відзначають дослідники.

