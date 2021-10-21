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    Науковці оцінили захист вакцин Pfizer і AstraZeneca від смерті при штамі «Дельта»

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    Серед вакцинованих Pfizer і AstraZeneca людей у віці від 16 до 39 років за час дослідження не помер ніхто - Науковці оцінили захист вакцин Pfizer і AstraZeneca від смерті при штамі «Дельта»
    Серед вакцинованих Pfizer і AstraZeneca людей у віці від 16 до 39 років за час дослідження не помер ніхто
    фото: ferra

    Фахівці проаналізували дані про здоров'я 5,4 мільйона шотландців з 1 квітня по 27 вересня

    Дослідники з Великої Британії стверджують, що вакцини Pfizer і AstraZeneca з ефективністю в 90 і 91% відповідно запобігають смерть при зараженні «Дельта»-штамом коронавірусу. Стаття вчених, присвячена захисту вакцин від смерті, опублікована в The New England Journal of Medicine.

    Фахівці зі Служби суспільної охорони здоров'я Шотландії, Стратклайдського і Единбурзького університетів оцінили дані про здоров'я 5,4 мільйона шотландців з 1 квітня по 27 вересня 2021 року. Проведене в позалікарняних умовах ПЛР-тестування показало, що за цей час з цього числа Covid-19 заразилися 115 тисяч осіб, з яких 201 людина померла.

    Серед вакцинованих Pfizer і AstraZeneca людей у віці від 16 до 39 років не помер ніхто – в порівнянні з 17 серед невакцинованих. Серед вікової групи від 40 до 59 років ефективність вакцинації проти Covid-19 становила 88% для препарату AstraZeneca і 95% для Pfizer. Для тих, хто старше, ефективність вакцин в запобіганні смерті становила 90 і 87% відповідно.

    Серед тих, хто вакцинувався препаратом Moderna, не було зафіксовано смертей – тому оцінити її ефективність не представляється можливим, відзначають дослідники.

    Також сьогодні стало відомо, яка ефективність Pfizer серед підлітків: результати дослідження 200 тис. осіб.

    Нагадаємо, вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

    Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

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    Теги: медицина Шотландія смерть щеплення вакцинація коронавірус
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    Науковці оцінили захист вакцин Pfizer і AstraZeneca від смерті при штамі «Дельта»