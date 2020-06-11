Троє нардепів досі перебувають на лікарняному через коронавірус
У фракції «Слуга народу» на коронавірус перехворіли 10−12 депутатів
Три народних депутати досі перебувають на лікарняному через захворювання на коронавірус.
Про це повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі Українського радіо.
«Троє зараз на лікарняному. Юрій Арістов досі на лікарняному і Валерій Божик, також наш колега з фракції. І ще з «Батьківщини», — сказала Кравчук.
Вона додала, що у фракції «Слуга народу» на коронавірус перехворіли 10−12 депутатів.
Як повідомлялось, 28 травня депутат Ради від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що у Божика виявлено коронавірус.
22 травня Гончаренко заявив про виявлення коронавірусу в голови бюджетного комітету Арістова.
20 травня у депутата Ради Мейдича було виявлено коронавірус.
Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.
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