Троє нардепів досі перебувають на лікарняному через коронавірус



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У фракції «Слуга народу» на коронавірус перехворіли 10−12 депутатів

Три народних депутати досі перебувають на лікарняному через захворювання на коронавірус.

Про це повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі Українського радіо.

«Троє зараз на лікарняному. Юрій Арістов досі на лікарняному і Валерій Божик, також наш колега з фракції. І ще з «Батьківщини», — сказала Кравчук.

Вона додала, що у фракції «Слуга народу» на коронавірус перехворіли 10−12 депутатів.

Як повідомлялось, 28 травня депутат Ради від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що у Божика виявлено коронавірус.

22 травня Гончаренко заявив про виявлення коронавірусу в голови бюджетного комітету Арістова.

20 травня у депутата Ради Мейдича було виявлено коронавірус.

Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.

Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.