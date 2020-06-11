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    Політика

    Троє нардепів досі перебувають на лікарняному через коронавірус

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    Троє нардепів досі перебувають на лікарняному через коронавірус

    У фракції «Слуга народу» на коронавірус перехворіли 10−12 депутатів

    Три народних депутати досі перебувають на лікарняному через захворювання на коронавірус.

    Про це повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі Українського радіо.

    «Троє зараз на лікарняному. Юрій Арістов досі на лікарняному і Валерій Божик, також наш колега з фракції. І ще з «Батьківщини», — сказала Кравчук.

    Вона додала, що у фракції «Слуга народу» на коронавірус перехворіли 10−12 депутатів.

    Як повідомлялось, 28 травня депутат Ради від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що у Божика виявлено коронавірус.

    22 травня Гончаренко заявив про виявлення коронавірусу в голови бюджетного комітету Арістова.

    20 травня у депутата Ради Мейдича було виявлено коронавірус.

    Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

    Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. 

    Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

    здоров'я Верховна Рада депутат медицина партія Слуга народу Євгенія Кравчук коронавірус
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