У Черкасах закрили дві школи через виявлений коронавірус у працівників



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У школах, закритих на карантин, прийом документів для зарахування дітей до перших класів подовжили на два тижні

В одній за шкіл мали проводити ЗНО, тому складання іспитів перенесуть в іншу школу

У Черкасах закрили на карантин дві школи, де виявили випадки зараження коронавірусом серед працівників, в одній з них мали провести ЗНО.

Про це в своєму відеозверненні на YouTubе повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов.

«У двох школах міста Черкаси було зафіксовано позитивні випадки інфікування Сovid-19. Буквально від сьогодні ці заклади відправляються на карантин. Усі працівники відправляються на самоізоляцію», - заявив він.

Воронов зазначив, у школах, закритих на карантин, прийом документів для зарахування дітей до перших класів подовжили на два тижні.

Випускники 9 класів зможуть отримати свої свідоцтва про освіту після завершення карантину.

Воронов також повідомив, що в одній за шкіл мали проводити ЗНО, тому складання іспитів перенесуть в іншу школу.

Нагадаємо, у Києві один із дитячих садків закрили на карантин, а ще два - не відкриють через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу.

Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.

Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.