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    Наука та освіта

    У Черкасах закрили дві школи через виявлений коронавірус у працівників

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    У школах, закритих на карантин, прийом документів для зарахування дітей до перших класів подовжили на два тижні - У Черкасах закрили дві школи через виявлений коронавірус у працівників
    У школах, закритих на карантин, прийом документів для зарахування дітей до перших класів подовжили на два тижні

    В одній за шкіл мали проводити ЗНО, тому складання іспитів перенесуть в іншу школу

    У Черкасах закрили на карантин дві школи, де виявили випадки зараження коронавірусом серед працівників, в одній з них мали провести ЗНО.

    Про це в своєму відеозверненні на YouTubе повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов.

    «У двох школах міста Черкаси було зафіксовано позитивні випадки інфікування Сovid-19. Буквально від сьогодні ці заклади відправляються на карантин. Усі працівники відправляються на самоізоляцію», - заявив він.

    Воронов зазначив, у школах, закритих на карантин, прийом документів для зарахування дітей до перших класів подовжили на два тижні. 

    Випускники 9 класів зможуть отримати свої свідоцтва про освіту після завершення карантину.

    Воронов також повідомив, що в одній за шкіл мали проводити ЗНО, тому складання іспитів перенесуть в іншу школу.

    Нагадаємо, у Києві один із дитячих садків закрили на карантин, а ще два - не відкриють через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу.

    Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

    Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. 

    Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

    здоров'я ЗНО-2020 Черкаси освіта школа карантин коронавірус
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