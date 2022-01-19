Словаччина посилює карантин

Сусідка України готується до піку захворюваності на Covid-19

У Словаччині запровадили нові карантинні обмеження, щоб підготуватися до нового піку захворюваності Covid-19 через поширення штаму «Омікрон». Про це повідомляє Associated Press.

Рішенням уряду обмежено проведення масових заходів, зокрема весіль, вечірок та дискотек, а також спортзалів і басейнів. Аби потрапити на такі заходи, люди мають отримати бустерну дозу вакцини від Covid-19 або мати дві дози вакцини та зробити тест на коронавірус.

Також обмежується кількість людей на масових заходах. Окрім цього, бари, ресторани та інші заклади мають бути зачинені з 22.00 до 5.00.

У Словаччині очікують, що вже у січні «Омікрон» буде домінуючим варіантом коронавірусу.

Обґрунтовуючи нові обмеження, уряд попередив про можливий новий спалах захворювань та смертей.

Міністерство охорони здоров’я Словаччини у середу оприлюднило статистику, згідно з якою у країні значно зменшилася кількість шпиталізацій попри зростання кількості заражень.

Із 5,5 млн населення країни понад 2,6 млн осіб повністю вакциновані, тоді як майже 1,3 млн вже отримали бустерну дозу вакцини. Загалом з початку пандемії у Словаччині захворіли на Covid-19 понад 890 тис. людей, 17 тис. 459 осіб померли.

Тим часом Чехія встановила добовий антирекорд нових хворих на Covid-19.

Також Франція встановила рекорд щодо кількості хворих коронавірусом.

Водночас Британія скасовує носіння масок та Covid-паспортів.

Напередодні ВООЗ зробив заяву щодо небезпеки «Омікрону».

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