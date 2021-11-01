У Covid-лікарнях Одеси до вечора може закінчитися кисень

Департамент охорони здоров'я очікує рішення області, щоб місту дали хоча б дві тонни з припортового заводу

У Одесі в лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, кисню для пацієнтів до сьогоднішнього вечора може не вистачити. Про це повідомляється на онлайн-засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської міськради.

Як розповів директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян, вранці двох тонни кисню завезли в міську інфекційну лікарню, також доставка очікується у ще три медзаклади. Однак його вистачить ненадовго.

«Кожного дня потреби в кисні зростають», – заявив Нікогосян.

За його словами, сьогодні в інфекційній лікарні міста було менш як чотири тонни кисню. При цьому вчора лише в одному медзакладі було витрачено 1,3 тонни.

«Через брак кисню з міста Курахове до Одеси виїхала машина, яка привезе до лікарень 18 тонн. Однак, є проблема – машина прибуде до міста не раніше, ніж через 12 годин, а кисень уже потрібен», – зазначив Нікогосян.

Він додав, що зараз департамент охорони здоров'я очікує рішення області, щоб місту дали хоча б дві тонни з припортового заводу.

«Без нього нам до вечора не вистачить. Ми кожен день «управляємо» киснем в ручному режимі», – наголосив Нікогосян.

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України знало про майбутні перебої з киснем в українських лікарнях, але не змогло знайти ефективний спосіб вирішення цієї проблеми.

Раніше повідомлялося, що в Одесі у відділенні обласного центру соціально значущих хвороб – одного з опорних закладів регіону для хворих на Covid-19 – закінчився кисень через порушення його поставок двома підприємствами.

Нагадаємо, 26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

До слова, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.