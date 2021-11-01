  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    У Covid-лікарнях Одеси до вечора може закінчитися кисень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кожного дня потреби в кисні в одеських лікарнях зростають - У Covid-лікарнях Одеси до вечора може закінчитися кисень
    Кожного дня потреби в кисні в одеських лікарнях зростають
    фото з відкритих джерел

    Департамент охорони здоров'я очікує рішення області, щоб місту дали хоча б дві тонни з припортового заводу

    У Одесі в лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, кисню для пацієнтів до сьогоднішнього вечора може не вистачити. Про це повідомляється на онлайн-засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської міськради.

    Як розповів директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян, вранці двох тонни кисню завезли в міську інфекційну лікарню, також доставка очікується у ще три медзаклади. Однак його вистачить ненадовго.

    «Кожного дня потреби в кисні зростають», – заявив Нікогосян.

    За його словами, сьогодні в інфекційній лікарні міста було менш як чотири тонни кисню. При цьому вчора лише в одному медзакладі було витрачено 1,3 тонни.

    «Через брак кисню з міста Курахове до Одеси виїхала машина, яка привезе до лікарень 18 тонн. Однак, є проблема – машина прибуде до міста не раніше, ніж через 12 годин, а кисень уже потрібен», – зазначив Нікогосян.

    Він додав, що зараз департамент охорони здоров'я очікує рішення області, щоб місту дали хоча б дві тонни з припортового заводу.

    «Без нього нам до вечора не вистачить. Ми кожен день «управляємо» киснем в ручному режимі», – наголосив Нікогосян.

    В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України знало про майбутні перебої з киснем в українських лікарнях, але не змогло знайти ефективний спосіб вирішення цієї проблеми.

    Раніше повідомлялося, що в Одесі у відділенні обласного центру соціально значущих хвороб – одного з опорних закладів регіону для хворих на Covid-19 – закінчився кисень через порушення його поставок двома підприємствами.

    Нагадаємо, 26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

    До слова, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.

    Теги: Одеса лікарня коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Covid-лікарнях Одеси до вечора може закінчитися кисень