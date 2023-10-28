Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ

Завдяки столу відстань між кремлівським диктатором та його оточенням становить близько шести метрів

Президент країни-агресора Володимир Путін замінив величезний овальний стіл, який раніше не раз смішив світ, на прямокутний. Відтепер між ним та його гостями ще більша порожнеча. Як повідомляє Spiegel, минулого тижня, коли Путін приймав дванадцять релігійних лідерів країни в залі Кремля, він вперше посадив своїх гостей за прямокутний стіл. При цьому сам він був єдиним, хто зайняв місце посередині на протилежному боці, на значній відстані від усіх учасників дискусії. Між ним та його гостями, в тому числі главою російської православної церкви, була величезна відстань.

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Як ідеться в матеріалі, завдяки столу відстань між кремлівським диктатором та його оточенням становить близько шести метрів. Старий стіл, який також викликав багато насмішок, забезпечував велику безпечну дистанцію. Тоді користувачі платформи Х бурхливо розмірковували про зв'язок з пандемією коронавірусу та страхом Путіна заразитися цим вірусом.

Нинішня модель говорить про те, що Путін в цілому вважає за краще зберігати дистанцію від своїх співрозмовників незалежно від пандемії. Як ідеться в матеріалі, стіл настільки величезний, що всім учасникам потрібен мікрофон.

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Глузування в соціальних мережах не змусили себе довго чекати: одні влаштували басейн посередині столу, інші встановили в нього гумову качку. Один користувач Reddit прокоментував, що стіл робить чудову бігову доріжку для суші («фантастична можливість суші-поїзда»), тоді як інші назвали його «прямокутником довіри».

Нагадаємо, овальний стіл Путіна створив італійський підприємець Ренато Полонья. Дизайнер розповів, що стіл 6 метрів в довжину і 2,6 –у ширину. Він виконаний з натурального дерева. Верхня частина покрита білим лаком з профілями з сусального золота та прикрасами ручної роботи.

У той момент з'явилися чутки про те, що Путін боїться захворіти на коронавірус, тому під час переговорів сідає за 6-метровий стіл, тобто дистанціюється від співрозмовника. Однак підприємець спростував чутки про те, що стіл спеціально придбали під час пандемії.

Раніше політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям.

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Нагадаємо, 26 жовтня увечері у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін дійсно використовує двійників. Про це свідчить японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

Також секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна.

Журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий і не доживе до кінця року.

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