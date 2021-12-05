Між Лавровим та Блінкеном сталася напружена суперечка через Україну, – Bloomberg

Bloomberg: Лавров і Блінкен посперечалися під час зустрічі у Стокгольмі

Суперечка зав'язалася під час неформальної вечері за день до офіційної зустрічі держсекретаря США та російського міністра

Між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Стокгольмі сталася напружена суперечка через ситуацію в Україні, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, суперечка почалася 1 грудня під час неформальної вечері, на якій були присутні члени Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Лавров заявив, що події в Україні у 2014 році з погляду Росії є державним переворотом.

Міністр також звинуватив НАТО та Євросоюз у тому, що вони «пригнічують інакодумство та загрожують Росії», повідомили джерела.

Блінкен у відповідь на це заявив, що «сили, лояльні тодішньому президенту Віктору Януковичу [очолював Україну з лютого 2010 по лютий 2014 року], обстріляли мирних демонстрантів у Києві та вбили понад 100 людей». Після цього, нагадав держсекретар, що Янукович утік до Росії.

Глава Держдепу також назвав НАТО «оборонним альянсом».

Financial Times також повідомляє з посиланням на свідків дискусії, що Лавров та Блінкен на вечері обмінялися «напруженими зауваженнями» щодо ситуації в Україні.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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