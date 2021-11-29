Стало відомо, скільки людей у Раді хворіють на коронавірус

Наразі на коронавірус хворіють п'ятеро нардепів

Станом на 29 листопада у Верховній Раді на коронавірус хворіють 16 осіб. Ідеться про п'ятьох ковід-хворих народних депутатів і 11 членів апарату парламенту. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу.

«Станом на сьогодні (на коронавірус хворіють, – ред.) – п'ять народних депутатів і 11 членів апарату. Разом виходить – 16 осіб», – сказав він.

За словами Стефанчука, статистика щодня варіюється.

«Але не на великий відсоток. І вже деякі депутати, які ще відмічені в нас в офіційній статистиці, як захворілі… Я спілкувася з ними на вихідних… Вони сказали, що в них негативний тест. Вони будуть виходити. Тому, орієнтовно, поки так», – підсумував Стефанчук.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики зафіксували 5 804 нових хворих та 297 летальних випадків від коронавірусу.

В цілому станом на 29 листопада в Україні підтверджено 3,4 млн випадків зараження коронавірусом та 85,4 тис. смертей внаслідок ускладнень хвороби.

Також в Україні поменшало «жовтих» зон карантину.

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