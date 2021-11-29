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    Стало відомо, скільки людей у Раді хворіють на коронавірус

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    Руслан Стефанчук не назвав імена хворих депутатів - Стало відомо, скільки людей у Раді хворіють на коронавірус
    Руслан Стефанчук не назвав імена хворих депутатів
    фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

    Наразі на коронавірус хворіють п'ятеро нардепів

    Станом на 29 листопада у Верховній Раді на коронавірус хворіють 16 осіб. Ідеться про п'ятьох ковід-хворих народних депутатів і 11 членів апарату парламенту. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу.

    «Станом на сьогодні (на коронавірус хворіють, – ред.) – п'ять народних депутатів і 11 членів апарату. Разом виходить – 16 осіб», – сказав він.

    За словами Стефанчука, статистика щодня варіюється.

    «Але не на великий відсоток. І вже деякі депутати, які ще відмічені в нас в офіційній статистиці, як захворілі… Я спілкувася з ними на вихідних… Вони сказали, що в них негативний тест. Вони будуть виходити. Тому, орієнтовно, поки так», – підсумував Стефанчук.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики зафіксували 5 804 нових хворих та 297 летальних випадків від коронавірусу.

    В цілому станом на 29 листопада в Україні підтверджено 3,4 млн випадків зараження коронавірусом та 85,4 тис. смертей внаслідок ускладнень хвороби.

    Також в Україні поменшало «жовтих» зон карантину.

    У МОЗ пояснили, які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку.

    Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

    Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.

    Теги: Верховна Рада депутат медицина хвороби Руслан Стефанчук парламент коронавірус
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    Стало відомо, скільки людей у Раді хворіють на коронавірус