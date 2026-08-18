Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

«Це зневага до професії». Відома професорка порівняла ціни на педикюр і послуги лікарів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Це зневага до професії». Відома професорка порівняла ціни на педикюр і послуги лікарів
Голубовська заявила про руйнацію вищої медичної школи в Україні
фото з архіву Ольги Голубовської

На думку Ольги Голубовської, проблема полягає не лише в оплаті праці медиків, а й у ставленні суспільства до їхньої професії

Українські лікарі стикаються не лише з недостатньою оплатою праці, а й зі знеціненням своєї професії. Молодих медиків особливо обурює невідповідність між тривалістю навчання, відповідальністю за життя пацієнтів та оцінкою їхньої роботи. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила професорка Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України.

Говорячи про кадрову кризу в медицині та способи втримати молодих фахівців, Голубовська наголосила, що вирішити проблему лише фінансовими стимулами неможливо.

«Не тільки гроші. Я працюю з молоддю як викладач і знаю, яка зараз велика проблема у молодих лікарів. Це зневага до професії. Їх це дуже обурює», – сказала професорка.

Як приклад вона запропонувала порівняти вартість звичайних побутових послуг із вартістю медичної консультації. «Подивіться, скільки коштують звичайні побутові послуги – зачіска, манікюр, педикюр. А тепер подивіться, скільки коштує консультація лікаря навіть у приватній клініці. Людина багато років навчається, потім усе життя повинна вчитися, відповідає за здоров'я і життя іншої людини – і як суспільство оцінює цю працю?» – наголосила Голубовська.

Тривалий час офіційна статистика не виокремлювала середню зарплату саме лікарів, оскільки Держстат публікує показники за ширшою категорією «охорона здоров'я та надання соціальної допомоги». Ця сфера протягом багатьох років належала до низькооплачуваних.

Із січня 2022 року уряд встановив для лікарів державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім лікарів-інтернів, нараховану зарплату за повністю виконану місячну норму на рівні не менше 20 тис. грн.

Водночас Голубовська звернула увагу, що відповідальність медиків за життя та здоров'я пацієнтів залишається високою. За її словами, лікар повинен відповідати за професійні помилки, однак паралельно мають існувати механізми його правового захисту.

«А відповідальність при цьому нікуди не зникла. Навпаки. Тільки й чуєш: лікаря звинувачують, прокуратура, кримінальна справа... Я не кажу, що лікар не повинен відповідати за помилку. Звичайно, повинен. Лікарські помилки є в усьому світі. Але в усьому світі існують механізми захисту лікаря, зокрема страхування на випадок судових вимог», – заявила професорка.

В Україні страхування професійної відповідальності лікаря перед пацієнтом не є загальнообов'язковим для всіх медиків. Законодавство дозволяє страхувати відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам, однак загальної вимоги мати відповідний поліс для здійснення медичної практики немає.

«За зарплату у 20 тис. грн, маючи безкінечну відповідальність за життя людей... Це несерйозно. Якщо суспільству медицина взагалі не потрібна – так і скажіть. Будемо без медицини», – сказала Голубовська.

На запитання, чи полягає проблема не лише у зарплатах, професорка відповіла: «Повага. Повага. Поверніть повагу». Голубовська також закликала посилити захист медиків та запровадити належні механізми страхування на випадок судових вимог.

«Захистіть лікарів. Якщо ми весь час говоримо про Європу і європейські правила, то давайте робити й те, що захищає самого лікаря. Зробіть нормальне страхування на випадок судових вимог. Дайте людині можливість працювати, а не весь час думати, що завтра вона залишиться сам на сам із прокуратурою чи судом», – наголосила професорка.

Нагадаємо, професорка Ольга Голубовська в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що клінічні кафедри протягом багатьох років втрачають можливості для повноцінної роботи, а викладачі медичних університетів, зокрема професори та висококваліфіковані фахівці, можуть юридично не вважатися лікарями в системі НСЗУ.

Читайте також:

Теги: зарплатня гроші медицина Ольга Голубовська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокуратура показала вилучені кошти учасників схеми
Прокуратура викрила схему ухилення від мобілізації: фото та відео кімнати, встеленої доларами
29 липня, 10:46
Національний банк оновив офіційний курс валют на 11 серпня 2026 року
Курс валют 11 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
11 серпня, 09:05
Дмитро Рода з дитинсва мріяв працювати машиністом метрополітену
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
13 серпня, 15:25
Згідно зі звітом інспектора Міністерства оборони США, завод так і не виготовив жодного придатного до використання снаряда
США провалили виробництво снарядів для України за $533 млн
14 серпня, 23:05
Євген розповів, що до шелтера, в якому він мешкає, заборонено запрошувати гостей
У Нідерландах біженців оселили в колишній в'язниці: українець показав умови та побут
1 серпня, 18:15
Швейцарія обмежила соцдопомогу українцям
Одна з країн Європи ухвалила нові правила виплат українцям
11 серпня, 08:27
Резерви України опустилися до $51,2 млрд
Міжнародні резерви України скоротилися: НБУ назвав нову суму
11 серпня, 10:46
Національний банк оновив офіційний курс валют на 17 серпня 2026 року
Курс валют 17 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вчора, 09:18
Голубовська заявила про руйнацію вищої медичної школи в Україні
«Дійшли до абсурду». Професор-інфекціоніст Голубовська підбила підсумки 10 років медичної реформи
Вчора, 16:58

Здоров'я

«Це зневага до професії». Відома професорка порівняла ціни на педикюр і послуги лікарів
«Це зневага до професії». Відома професорка порівняла ціни на педикюр і послуги лікарів
Як діяти екстреній медичній службі під час повітряних тривог? Голубовська запропонувала рішення
Як діяти екстреній медичній службі під час повітряних тривог? Голубовська запропонувала рішення
«Гроші йдуть за пацієнтом» не всюди. Голубовська вказала на прорахунки медичної реформи
«Гроші йдуть за пацієнтом» не всюди. Голубовська вказала на прорахунки медичної реформи
«Дійшли до абсурду». Професор-інфекціоніст Голубовська підбила підсумки 10 років медичної реформи
«Дійшли до абсурду». Професор-інфекціоніст Голубовська підбила підсумки 10 років медичної реформи
Прогноз магнітних бур на 17-18 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 17-18 серпня: якою буде сонячна активність
МОЗ змінює правила госпіталізації: до 38% випадків були невиправданими?
МОЗ змінює правила госпіталізації: до 38% випадків були невиправданими?

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Сьогодні, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Сьогодні, 16:37
В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua