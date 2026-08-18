«Це зневага до професії». Відома професорка порівняла ціни на педикюр і послуги лікарів

На думку Ольги Голубовської, проблема полягає не лише в оплаті праці медиків, а й у ставленні суспільства до їхньої професії

Українські лікарі стикаються не лише з недостатньою оплатою праці, а й зі знеціненням своєї професії. Молодих медиків особливо обурює невідповідність між тривалістю навчання, відповідальністю за життя пацієнтів та оцінкою їхньої роботи. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила професорка Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України.

Говорячи про кадрову кризу в медицині та способи втримати молодих фахівців, Голубовська наголосила, що вирішити проблему лише фінансовими стимулами неможливо.

«Не тільки гроші. Я працюю з молоддю як викладач і знаю, яка зараз велика проблема у молодих лікарів. Це зневага до професії. Їх це дуже обурює», – сказала професорка.

Як приклад вона запропонувала порівняти вартість звичайних побутових послуг із вартістю медичної консультації. «Подивіться, скільки коштують звичайні побутові послуги – зачіска, манікюр, педикюр. А тепер подивіться, скільки коштує консультація лікаря навіть у приватній клініці. Людина багато років навчається, потім усе життя повинна вчитися, відповідає за здоров'я і життя іншої людини – і як суспільство оцінює цю працю?» – наголосила Голубовська.

Тривалий час офіційна статистика не виокремлювала середню зарплату саме лікарів, оскільки Держстат публікує показники за ширшою категорією «охорона здоров'я та надання соціальної допомоги». Ця сфера протягом багатьох років належала до низькооплачуваних.

Із січня 2022 року уряд встановив для лікарів державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім лікарів-інтернів, нараховану зарплату за повністю виконану місячну норму на рівні не менше 20 тис. грн.

Водночас Голубовська звернула увагу, що відповідальність медиків за життя та здоров'я пацієнтів залишається високою. За її словами, лікар повинен відповідати за професійні помилки, однак паралельно мають існувати механізми його правового захисту.

«А відповідальність при цьому нікуди не зникла. Навпаки. Тільки й чуєш: лікаря звинувачують, прокуратура, кримінальна справа... Я не кажу, що лікар не повинен відповідати за помилку. Звичайно, повинен. Лікарські помилки є в усьому світі. Але в усьому світі існують механізми захисту лікаря, зокрема страхування на випадок судових вимог», – заявила професорка.

В Україні страхування професійної відповідальності лікаря перед пацієнтом не є загальнообов'язковим для всіх медиків. Законодавство дозволяє страхувати відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам, однак загальної вимоги мати відповідний поліс для здійснення медичної практики немає.

«За зарплату у 20 тис. грн, маючи безкінечну відповідальність за життя людей... Це несерйозно. Якщо суспільству медицина взагалі не потрібна – так і скажіть. Будемо без медицини», – сказала Голубовська.

На запитання, чи полягає проблема не лише у зарплатах, професорка відповіла: «Повага. Повага. Поверніть повагу». Голубовська також закликала посилити захист медиків та запровадити належні механізми страхування на випадок судових вимог.

«Захистіть лікарів. Якщо ми весь час говоримо про Європу і європейські правила, то давайте робити й те, що захищає самого лікаря. Зробіть нормальне страхування на випадок судових вимог. Дайте людині можливість працювати, а не весь час думати, що завтра вона залишиться сам на сам із прокуратурою чи судом», – наголосила професорка.

Нагадаємо, професорка Ольга Голубовська в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що клінічні кафедри протягом багатьох років втрачають можливості для повноцінної роботи, а викладачі медичних університетів, зокрема професори та висококваліфіковані фахівці, можуть юридично не вважатися лікарями в системі НСЗУ.