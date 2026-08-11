Одна з країн Європи ухвалила нові правила виплат українцям

Влада пояснила рішення ризиком переїзду отримувачів допомоги з інших регіонів країни

Уряд швейцарського кантону Цюрих ухвалив законопроєкт про зміну правил соціальної допомоги для українців зі статусом S, які отримали дозвіл на проживання. Документ передали на розгляд кантональної ради, а нові правила мають набути чинності з 1 березня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз уряду кантону Цюрих.

У березні 2027 року перші українці, які отримали захист у Швейцарії, відзначать п'ять років перебування в країні. Після цього терміну зазвичай можна претендувати на отримання дозволу на проживання.

Влада кантону пояснила, що без змін до законодавства українці зі статусом S після отримання дозволу на проживання автоматично отримали б право на звичайну соціальну допомогу. Її розмір є вищим за виплати, які вони отримують зараз.

У Цюриху вирішили зберегти для цієї категорії українців нинішній рівень підтримки. За поясненням влади, такий підхід має підтримувати стимул до інтеграції.

Крім того, зміни мають запобігти ситуації, за якої українці зі статусом S та дозволом на проживання масово переїжджатимуть до кантону Цюрих через вищі соціальні виплати. Після отримання дозволу вони матимуть право змінювати кантон проживання.

Водночас законодавство й надалі дозволятиме добре інтегрованим українцям зі статусом S після п'яти років перебування у Швейцарії подавати заяву на окремий дозвіл на проживання у виняткових випадках.

Після отримання такого дозволу на них поширюватиметься вже не законодавство про притулок, а звичайне міграційне законодавство. Водночас критерії отримання такого дозволу на федеральному рівні поки остаточно не визначені.

Нагадаємо, наприкінці липня Євросоюз посилив правила захисту для українських чоловіків. Згідно з новими правилами, українці призовного віку, які не виконали військовий обов'язок, більше не зможуть отримати тимчасовий захист у країнах ЄС.