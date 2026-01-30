Головна Світ Соціум
У Парижі невідомі пошкодили галерею, де працює донька Путіна (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Парижі невідомі пошкодили галерею, де працює донька Путіна (фото)
Фасад галереї мистецтв Galerie L у Парижі розписали зверненнями до Путіна
фото: Poitout Florian/ABACA

На вулицях Парижу невідомі залишили написи зі згадкою про Путіна та росіян

Невідомі особи розмалювали фарбою будівлю галереї, у якій працює ймовірна донька Путіна Єлизавета Кривоногих. Зловмисники залишили на стінах галереї різні написи з посланням до російського диктатора. Про це пише «Главком» із посиланням на Paris Match.

Як відомо, інцидент відбувся в ніч на 27 січня, невідомі розмалювали фарбою фасад галереї мистецтв Galerie L. Зокрема, на стінах з’явилися різні написи англійською мовою зі зверненням до Путіна та звинуваченнями. Автори написів назвали російського диктатора вбивцею, а також згадали і про російський народ. «Fuck Putin and all russians», «Death to Putin» та «Poutine assassin».

Автори написів назвали російського диктатора вбивцею, а також згадали і про російський народ
Автори написів назвали російського диктатора вбивцею, а також згадали і про російський народ
фото: Poitout Florian/ABACA

Також на стінах з'явивися напис «Справедливість для Ель-Хасена». Йдеться про 35-річного чоловіка, на ім’я Ель-Хасена Діарри. Він помер у поліції під вартою правоохоронців у Парижі.

У галереї мистецтв Galerie L працює Єлизавета Кривоногих, яку називають ймовірною дочкою Володимира Путіна. Однак сама дівчина цього не підтверджувала та не спростувала. До того ж у цій галереї віднедавна працює Луїза Розова. Дівчина виставляє роботи російських і українських художників. Ці митці виступають проти війни.

У Парижі невідомі пошкодили галерею, де працює донька Путіна (фото) фото 1
фото: Poitout Florian/ABACA

Єлизавета Кривоногих – донька російської мільярдерки Світлани Кривоногих. Відомо, що Світлана Кривоногих є колишньою партнеркою Володимира Путіна. Видання зазначає, що Єлизавета, ймовірно, позашлюбна донька Путіна. Кривоногих має паспорт, на ім’я Єлизавета Олегівна Руднова – прізвище, пов’язане з Олегом Рудновим, наближеним до Путіна бізнесменом, на якого було оформлено частину активів президента РФ. Саме під цим прізвищем Ліза навчалася в паризькій школі мистецтва та менеджменту ICART, яку закінчила у 2024 році.

Торік українським журналістам вдалося зустрітися з ймовірною донькою Путіна й поставити їй кілька запитань. Між медійником та Єлизаветою Кривоногих відбувся недовгий діалог.

