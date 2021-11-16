У Львові змінили час роботи деяких пунктів вакцинації
Тимчасові пункти вакцинації у Львові працюватимуть до 20.00 год, аби всі охочі змогли вакцинуватись
«Зокрема, із 10.00 до 20.00 год у будні та вихідні дні працюватимуть майже усі тимчасові пункти вакцинації, окрім пункту на Нижньому Шуварі та пункту у ТЦ «MARK», – пише пресслужба.
Серед доступних вакцин:
- Pfizer;
- AstraZeneca;
- Coronava;
- Moderna.
Нагадаємо, пункти вакцинації у міських поліклініках та деяких лікарнях працюють із 09.00 до 20.00 год, а у вихідні дні – із 10.00 до 16.00 год.
До слова, у Львівській міській громаді першою дозою вакцини щеплено 391 428 осіб, що становить 60,8% від всієї кількості мешканців. А двома дозами вакцини уже щеплено 274 721 осіб, що становить 42,7% мешканців.
Раніше речник президента Сергій Никифоров розкрив деталі виплат вакцинованим. Зокрема, він попередив, що ці гроші не можна буде витратити на горілку та цигарки.
15 листопада у своєму відеозверненні президент Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.
Він зазначив, що ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.
Зеленський зазначив, що йдеться про нову програму підтримки відповідних секторів економіки, яка стартує 19 грудня.
А ось «слуга» Богуцька висміяла тисячу від Зеленського.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.
У МОЗ попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.
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