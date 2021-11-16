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    У Львові змінили час роботи деяких пунктів вакцинації

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    У Львівській міській громаді першою дозою вакцини щеплено 391 428 осіб - У Львові змінили час роботи деяких пунктів вакцинації
    У Львівській міській громаді першою дозою вакцини щеплено 391 428 осіб
    фото: Роман Балук

    Тимчасові пункти вакцинації у Львові працюватимуть до 20.00 год, аби всі охочі змогли вакцинуватись

    У Львові прийняли рішення продовжити роботу пунктів вакцинування. Відтепер вони працюватимуть до 20:00. Про це повідомляє пресслужбаЛьвівської міської ради.

    «Зокрема, із 10.00 до 20.00 год у будні та вихідні дні працюватимуть майже усі тимчасові пункти вакцинації, окрім пункту на Нижньому Шуварі та пункту у ТЦ «MARK», – пише пресслужба.

    Серед доступних вакцин:

    • Pfizer;
    • AstraZeneca;
    • Coronava;
    • Moderna.

    Нагадаємо, пункти вакцинації у міських поліклініках та деяких лікарнях працюють із 09.00 до 20.00 год, а у вихідні дні – із 10.00 до 16.00 год.

    До слова, у Львівській міській громаді першою дозою вакцини щеплено 391 428 осіб, що становить 60,8% від всієї кількості мешканців. А двома дозами вакцини уже щеплено 274 721 осіб, що становить 42,7% мешканців.

    Раніше речник президента Сергій Никифоров розкрив деталі виплат вакцинованим. Зокрема, він попередив, що ці гроші не можна буде витратити на горілку та цигарки.

    15 листопада у своєму відеозверненні президент Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати по 1 тис. грн.

    Він зазначив, що ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

    Зеленський зазначив, що йдеться про нову програму підтримки відповідних секторів економіки, яка стартує 19 грудня.

    А ось «слуга» Богуцька висміяла тисячу від Зеленського.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

    У МОЗ попередили, що смертність від коронавірусу в Україні може зрости.

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    Теги: здоров'я Львів лікар щеплення вакцинація коронавірус
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    У Львові змінили час роботи деяких пунктів вакцинації