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Агенцію оборонних закупівель тимчасово очолив колишній заступник міністра

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Агенцію оборонних закупівель тимчасово очолив колишній заступник міністра
Романюков має досвід роботи не лише у сфері державних закупівель, а й у цифровізації
фото: Міністерство оборони України

За участі Артема Романюкова в оборонному відомстві також запускали та розвивали цифрові сервіси для військовослужбовців

Агенція оборонних закупівель отримала тимчасового керівника. Наглядова рада призначила на цю посаду Артема Романюкова. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Романюков має багаторічний досвід роботи у сфері електронних закупівель та державного управління. Він працював у Prozorro, а також був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

У Міністерстві оборони Романюков займався, зокрема, конкурентними процедурами закупівель та їх переведенням в електронну систему. Романюков має багаторічний досвід роботи у сфері електронних закупівель та державного управління. Він працював у Prozorro, де займався розвитком системи публічних закупівель.

Також Романюков працював у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, де обіймав посаду заступника міністра. У Міністерстві оборони він відповідав, зокрема, за розвиток конкурентних процедур закупівель та їх переведення в електронний формат.

За його участі в оборонному відомстві також запускали та розвивали цифрові сервіси для військовослужбовців. Серед них – застосунки «Резерв+» та «Армія+», електронний рапорт і військово-обліковий документ.

Романюков має досвід роботи не лише у сфері державних закупівель, а й у цифровізації державних послуг. Саме цей досвід, зокрема роботу з електронними процедурами та цифровими сервісами, він тепер має застосувати на посаді тимчасового керівника Агенції оборонних закупівель.

У Міністерстві оборони зазначили, що рішення про призначення Романюкова тимчасовим очільником ухвалила Наглядова рада Агенції оборонних закупівель. 

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Теги: Міноборони війна кадрові зміни Україна

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