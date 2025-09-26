Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Найскладніший день у році». Прем'єрка Свириденко розказала про болючу втрату

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Найскладніший день у році». Прем'єрка Свириденко розказала про болючу втрату
Юлія Свириденко згадує батька та його уроки життя
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Юлія Свириденко поділилася спогадами про батька, який залишився для неї важливим орієнтиром у житті навіть після смерті

 

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що сьогодні минуло вісім років відтоді, як її батька немає поруч, але його уроки та цінності продовжують формувати її характер і життєву стійкість. Про це Свириденко написала в соцмережі, передає «Главком». 

У соцмережах Юлія Свириденко зізналася, що цей день є для неї найскладнішим у році. «8 років, як немає поруч тата. Я – на 100% татова донька. І в цьому вся моя сила», – написала вона. 

За словами Свириденко, батько навчив її поважати працю інших, цінувати порядність та тримати внутрішній стрижень. «Тато – мій внутрішній годинник, мій орієнтир. З ним я звіряю кожен день. І звірятиму своє життя завжди – до останнього подиху», – зазначила вона.

«Найскладніший день у році». Прем'єрка Свириденко розказала про болючу втрату фото 1

Цей пост став щирим нагадуванням про важливість сімейних цінностей та ролі батьків у формуванні характеру дітей, навіть якщо їх вже немає поруч.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат Віталій Свириденко проживає за кордоном. За її словами, він виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради та представляв партію «Слуга народу». Прем’єрка зазначила, що факт його проживання за кордоном не пов’язаний із війною та став відповіддю на запитання журналістів щодо його перебування в Україні.

Нагадаємо, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков привітав свою маму Наталію Кудрю з Днем матері, а також показав архівне фото із нею. Нардеп від «Батьківщини» Кучеренко показав маму, яка відсвяткувала 90-річчя. 

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування
Уряд дозволив депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон
27 серпня, 15:11
Українську сторону представлятиме міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев
Уряд призначив керівну раду Інвестиційного фонду з відбудови України
1 вересня, 17:09
Свириденко повідомила, скільки школярів розпочали навчання цьогоріч
Свириденко повідомила, скільки школярів розпочали навчання цьогоріч
1 вересня, 10:50
Свириденко провела зустріч з Фіцо
Свириденко назвала головну тему переговорів зі Словаччиною для наступної зустрічі
6 вересня, 01:21
Дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ поширюватиметься на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Нацгвардію та УДО
Кабмін спростив проходження ВЛК: перелік змін
11 вересня, 07:12
Юлія Свириденко подякувала принцу Гаррі за підтримку українських військових
Юлія Свириденко зустрілася з принцом Гаррі в Києві
13 вересня, 12:28
У програмі окреслено 12 пріоритетів
Затверджено програму дій уряду на 2025 рік – Свириденко
10 вересня, 17:20
У Миколєві частина шкільних обідів не споживається учнями через специфіку меню
Частина шкільних обідів у Миколаєві потрапляє у сміття: названо причини
19 вересня, 09:56
Суд став на сторону солдата та зобов'язав військову частину звільнити його зі служби
Солдат через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби
21 вересня, 19:13

Суспільство

Порошенко сьогодні відзначає ювілей. Дружина звернулася до нього з проханням
Порошенко сьогодні відзначає ювілей. Дружина звернулася до нього з проханням
«Найскладніший день у році». Прем'єрка Свириденко розказала про болючу втрату
«Найскладніший день у році». Прем'єрка Свириденко розказала про болючу втрату
Загинув унаслідок скиду вибухівки з дрона. Згадаймо Сергія Палічука
Загинув унаслідок скиду вибухівки з дрона. Згадаймо Сергія Палічука
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 вересня 2025: традиції та молитва
На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску можливі затримки руху транспорту
На кордоні з Польщею у двох пунктах пропуску можливі затримки руху транспорту

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua