«Найскладніший день у році». Прем'єрка Свириденко розказала про болючу втрату

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що сьогодні минуло вісім років відтоді, як її батька немає поруч, але його уроки та цінності продовжують формувати її характер і життєву стійкість. Про це Свириденко написала в соцмережі, передає «Главком».

У соцмережах Юлія Свириденко зізналася, що цей день є для неї найскладнішим у році. «8 років, як немає поруч тата. Я – на 100% татова донька. І в цьому вся моя сила», – написала вона.

За словами Свириденко, батько навчив її поважати працю інших, цінувати порядність та тримати внутрішній стрижень. «Тато – мій внутрішній годинник, мій орієнтир. З ним я звіряю кожен день. І звірятиму своє життя завжди – до останнього подиху», – зазначила вона.

Цей пост став щирим нагадуванням про важливість сімейних цінностей та ролі батьків у формуванні характеру дітей, навіть якщо їх вже немає поруч.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат Віталій Свириденко проживає за кордоном. За її словами, він виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради та представляв партію «Слуга народу». Прем’єрка зазначила, що факт його проживання за кордоном не пов’язаний із війною та став відповіддю на запитання журналістів щодо його перебування в Україні.

