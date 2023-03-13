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На Херсонщині місяць не діятиме «сухий закон»: причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Херсонщині місяць не діятиме «сухий закон»: причина
фото: Pixabay

Однак продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів – під забороною

На Херсонщині на місяць буде скасовано «сухий закон» задля відновлення економіки регіону. Про це повідомив голова Херсонської Обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Рада оборони Херсонської області прийняла рішення на один місяць скасувати «сухий закон» і допомогти відновленню економіки регіону», – написав він.

Із 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00.

Водночас продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів – під забороною.

Принагідно Прокудін звернувся до своїх колег: «Маніпуляції чиновників, які знаючи про прийняте рішення, почали жваве обговорення цієї тематики заради власних рейтингів – огидні».

Нагадаємо, що вранці 12 березня російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала дівчина.

Як повідомлялося, у суботу, 11 березня, російська армія здійснила 29 обстрілів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

Теги: торгівля закон алкоголь Херсонщина

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