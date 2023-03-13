На Херсонщині місяць не діятиме «сухий закон»: причина

Однак продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів – під забороною

На Херсонщині на місяць буде скасовано «сухий закон» задля відновлення економіки регіону. Про це повідомив голова Херсонської Обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Рада оборони Херсонської області прийняла рішення на один місяць скасувати «сухий закон» і допомогти відновленню економіки регіону», – написав він.

Із 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00.

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Водночас продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів – під забороною.

Принагідно Прокудін звернувся до своїх колег: «Маніпуляції чиновників, які знаючи про прийняте рішення, почали жваве обговорення цієї тематики заради власних рейтингів – огидні».

Нагадаємо, що вранці 12 березня російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала дівчина.

Як повідомлялося, у суботу, 11 березня, російська армія здійснила 29 обстрілів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще троє отримали поранення.