Захворюваність на Covid-19 в Україні зросла за місяць утричі

МОЗ не бачить підстав для обмежень, попри зростання захворюваності на ковід

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в інтерв'ю Укрінформу повідомив, що, попри трикратне зростання захворюваності на Covid-19 за останній місяць, МОЗ не планує вводити обмежувальні заходи. За його словами, абсолютна кількість хворих залишається відносно невеликою.

«В Україні ми бачимо, що за останній місяць зросла кількість захворювань (на Covid-19), українці стали хворіти у три рази більше, але по абсолютній кількості пацієнтів це відносно невеликі кількості, які зараз не дають підстав для запровадження обмежувальних заходів», – зазначив він.

У липні було зареєстровано понад 8 тисяч випадків Covid-19, що значно більше, ніж у червні (понад 2 тисячі випадків). Однак, за словами Кузіна, цей рівень захворюваності не є критичним і не вимагає введення протиепідемічних заходів.

Найвищі показники захворюваності спостерігаються у регіонах з високою щільністю населення, зокрема у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

«У межах цієї співпраці Україна має доступ до вакцини, вона поставляється нам на безкоштовній основі, відповідно до замовлення держави. У випадку, якщо ми будемо відчувати дефіцит або швидке використання вакцини, Україна може замовити додаткові партії у необхідній кількості. По суті, Україна має загальну заявку на понад 17 млн доз вакцини, це той ліміт, який ми можемо брати з цього фонду», – сказав Кузін.

Кузін також зазначив, що в Україні є достатній запас вакцин проти коронавірусу.

Нагадаємо, що заразніший, ніж його попередники. МОЗ розповів про новий штам Covid Flirt

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що у липні в Україні були зафіксовані три випадки нового субваріанту коронавірусу Omicron Flirt.