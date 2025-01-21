«Втрата зору та опіки». Лікарі «Охматдиту» бʼють на сполох через небезпечний тренд у TikTok

Лікарі «Охматдиту» звертаються до дітей та батьків: «Не ризикуйте життям заради тренду! Відео для TikTok може закінчитися тижнями в лікарні, серйозними травмами та втратою зору».

Небезпечний тренд у TikTok загрожує здоров’ю дітей

Підлітки все частіше потрапляють до лікарень через саморобну вибухівку, яку виготовлять за інструкцією в TikTok. Лікарі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» бʼють на сполох та пояснюють, як запобігти цьому.

Так, останнім часом у TikTok поширюється небезпечний тренд – створення петарди з пляшки, засобу для очищення труб «Кріт», води та фольги. Після хімічної реакції пляшка вибухає, що може призвести до серйозних травм. За останній тиждень в «Охматдиті» госпіталізували чимало дітей із подібними травмами, йдеться у повідомленні.

«Наслідки таких «експериментів» можна порівняти з вибухом боєприпасів. Найчастіше страждають відкриті ділянки тіла, особливо обличчя. Основний удар припадає на очі: це масивні опіки повік, кон’юнктиви та рогівки, що можуть спричинити втрату зору», – зазначають лікарі.

За їхніми спостереженнями, останні симптоми такі: сильний біль, неможливість розплющити очі, сльозотеча, світлочутливість і навіть повна втрата зору.

Що робити після травмування:

Негайно надати першу допомогу: промити очі великою кількістю чистої води, не використовувати жодних інших засобів;

Викликати швидку допомогу. У більшості випадків такі травми потребують госпіталізації та тривалого лікування.

Лікарі «Охматдиту» звертаються до дітей та батьків: «Не ризикуйте життям заради тренду! Відео для TikTok може закінчитися тижнями в лікарні, серйозними травмами та втратою зору. Безпека важливіша за лайки! Батьки, обговоріть із дітьми небезпеку цього тренду. Ваша розмова може врятувати їхнє життя та здоров’я».

Нагадаємо, у Львові постраждали троє підлітків через саморобну вибухівку за інструкцією в TikTok. Про це повідомляє Львівська міська рада. Повідомляється, що до дитячої лікарні святого Миколая Першого медобʼєднання Львова швидка доправила трьох хлопчиків, віком 10, 11 та 15 років, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка.