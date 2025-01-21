Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

«Втрата зору та опіки». Лікарі «Охматдиту» бʼють на сполох через небезпечний тренд у TikTok

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Втрата зору та опіки». Лікарі «Охматдиту» бʼють на сполох через небезпечний тренд у TikTok
Лікарі «Охматдиту» звертаються до дітей та батьків: «Не ризикуйте життям заради тренду! Відео для TikTok може закінчитися тижнями в лікарні, серйозними травмами та втратою зору».
фото з відкритих джерел ілюстративне

Небезпечний тренд у TikTok загрожує здоров’ю дітей

Підлітки все частіше потрапляють до лікарень через саморобну вибухівку, яку виготовлять за інструкцією в TikTok. Лікарі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» бʼють на сполох та пояснюють, як запобігти цьому.

Так, останнім часом у TikTok поширюється небезпечний тренд – створення петарди з пляшки, засобу для очищення труб «Кріт», води та фольги. Після хімічної реакції пляшка вибухає, що може призвести до серйозних травм. За останній тиждень в «Охматдиті» госпіталізували чимало дітей із подібними травмами, йдеться у повідомленні.

«Наслідки таких «експериментів» можна порівняти з вибухом боєприпасів. Найчастіше страждають відкриті ділянки тіла, особливо обличчя. Основний удар припадає на очі: це масивні опіки повік, кон’юнктиви та рогівки, що можуть спричинити втрату зору», – зазначають лікарі.

«Втрата зору та опіки». Лікарі «Охматдиту» бʼють на сполох через небезпечний тренд у TikTok фото 1
фото: facebook.com/ndslohmatdyt

За їхніми спостереженнями, останні симптоми такі: сильний біль, неможливість розплющити очі, сльозотеча, світлочутливість і навіть повна втрата зору.

Що робити після травмування:

  • Негайно надати першу допомогу: промити очі великою кількістю чистої води, не використовувати жодних інших засобів;
  • Викликати швидку допомогу. У більшості випадків такі травми потребують госпіталізації та тривалого лікування.

Лікарі «Охматдиту» звертаються до дітей та батьків: «Не ризикуйте життям заради тренду! Відео для TikTok може закінчитися тижнями в лікарні, серйозними травмами та втратою зору. Безпека важливіша за лайки! Батьки, обговоріть із дітьми небезпеку цього тренду. Ваша розмова може врятувати їхнє життя та здоров’я».

Нагадаємо, у Львові постраждали троє підлітків через саморобну вибухівку за інструкцією в TikTok. Про це повідомляє Львівська міська рада. Повідомляється, що до дитячої лікарні святого Миколая Першого медобʼєднання Львова швидка доправила трьох хлопчиків, віком 10, 11 та 15 років, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка.

Читайте також:

Теги: діти Охматдит батьки безпека TikTok відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Чолаку отримав 240 голосів «за» при мінімально необхідних 233
Румунія затвердила склад нового уряду
23 грудня, 2024, 22:52
Більшість каналів, на яких працювала українська ведуча Лана Шевчук, заборонили як проросійські
СБУ перевіряє Youtube-канал, який піарить TikTok Бойка
23 грудня, 2024, 16:56
Близько 09:25 ранку в районі міста чути було близько 10 гучних вибухів
На Курщині уражено керування 810-ї бригади морської піхоти РФ
25 грудня, 2024, 12:27
Російські війська у день Різдва знову масовано атакували українську енергетику
Масований удар РФ по Україні, авіакастрофа у Казахстані. Головне за 25 грудня
25 грудня, 2024, 21:00
Російські пропагандисти вже стали поширювати наратив про те, що авіакатастрофа в Актау – провокація з боку України
Путін удруге зателефонував Алієву з вибаченнями та розповів про українські дрони
29 грудня, 2024, 18:40
9 серпня 2022 року він прийняв виклик долі та, залишивши мирне життя, став на захист України
Поліг під час штурму у Запорізькій області. Згадаймо молодшого лейтенанта Юрія Сочку
10 сiчня, 09:00
Еліна Світоліна з січня 2019 року зустрічалася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Вони одружилися 16 липня 2021 року
«До сліз». Вчинок та слова чоловіка Світоліної підкорили мережу
Вчора, 14:38
В Україні з'явився новий виробник автобусів
В Україні з'явився новий виробник автобусів
15 сiчня, 13:11
Один із користувачів мережі зазначив, що «сміх Клінтон під час заяви Трампа про перейменування затоки – це реакція кожної притомної людини»
Трамп перейменовує Мексиканську затоку. Красномовна реакція Клінтон на інавгурації
Сьогодні, 09:52

Здоров'я

«Втрата зору та опіки». Лікарі «Охматдиту» бʼють на сполох через небезпечний тренд у TikTok
«Втрата зору та опіки». Лікарі «Охматдиту» бʼють на сполох через небезпечний тренд у TikTok
Щеплення від туберкульозу. Україна готується змінити правила для немовлят
Щеплення від туберкульозу. Україна готується змінити правила для немовлят
Плюс одна вакцинація. Україна готує новий календар щеплень
Плюс одна вакцинація. Україна готує новий календар щеплень
Україна готує новий календар щеплень. Що зміниться – пояснює інфекціоніст Федір Лапій
Україна готує новий календар щеплень. Що зміниться – пояснює інфекціоніст Федір Лапій
Щоденний перегляд TikTok, Reels та Shorts руйнують мозок – дослідження
Щоденний перегляд TikTok, Reels та Shorts руйнують мозок – дослідження
Прогноз магнітних бур на 19-21 січня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-21 січня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
80K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
34K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
15K
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua