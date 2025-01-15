В Україні з'явився новий виробник автобусів

Підприємство на Сумщині почало виготовляти пасажирські та шкільні автобуси

Підприємство на Сумщині почало виготовляти сучасні маршрутки та шкільні автобуси. Транспорт відповідає новітнім стандартам та спроєктований для зручних перевезень. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Нові автобуси були створені на базі фургонів і мікроавтобусів Peugeot Boxer. Йдеться про переобладнання цієї французької техніки у пасажирські автобуси, включно з шкільними модифікаціями, із залученням локалізованого виробництва окремих комплектуючих в Україні.

«Варто зазначити, що проєктування і виробництво – це національний продукт. Все виготовляється в Україні для українців», – зазначає ОВА.

фото: Сумська ОВА

Сумська ОВА наголошує, що транспорт відповідає новітнім стандартам та спроєктований для зручних перевезень на маршрутах, має частково низьку підлогу, суттєво більшу загальну пасажиромісткість, враховує принципи доступності, де передбачено місця для пасажирів з інвалідністю. Такі моделі вже курсують у Сумах.

фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, що у другому півріччі органи влади та заклади освіти активно купували шкільні автобуси. Згідно із закупівлями за весь 2024 рік більшу частину із понад півмільярда гривень поділили Еталон, Ataman і ЗАЗ.