Війна в Україні боляче вдарила по потенції російських чоловіків

Росіяни придбали 2,7 млн ​​упаковок засобів для підвищення потенції на суму майже 1,8 млрд рублів

Продажі засобів для лікування проблем із потенцією збільшилися майже на 40 %

У Росії продаж лік для потенції в першому кварталі 2023 року зріс майже на 40% порівняно з тим же періодом минулого року. Про це російським ЗМІ повідомили у національній системі «Чесний знак», яка відстежує обіг медичних препаратів за обов'язковими QR-кодами на упаковці.

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Росіяни придбали 2,7 млн ​​упаковок засобів для підвищення потенції на суму майже 1,8 млрд рублів.

«У середньому на тисячу дорослих чоловіків, які проживають в Росії, у першому кварталі 2023 року припало по 392 пачки таких препаратів», – зазначили аналітики «Чесного знака».

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Найчастіше засоби для лікування проблем із потенцією купували жителі Московської області, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Магаданської області та Москви, підрахували у «Чесному знаку».



Проблеми з еректильною функцією все частіше почали виникати у молодих чоловіків. Це викликано відсутністю фізичного навантаження, наявністю шкідливих звичок та зростання рівня стресу. Також на хворобу вплинув COVID-19 – він негативно позначається на виробленні статевих гормонів. Майже всі пари, які звертаються за допомогою до сімейних психологів, останнім часом наголошують на зниження сексуальної активності, каже засновник та керівник психологічного центру Сергій Ланг.

«Багато людей відчувають стрес через зовнішні фактори, через війну, і це, звичайно, сильно позначається на сексуальному житті», – пояснив експерт.

Він додав, що проблема з ерекцією росіян криється «в головах» чоловіків, але росіяни вважають за краще вирішувати лише її «механічні наслідки», через що й зростає продаж афродизіаків.

Нагадаємо, що американська компанія перестала постачати росіянам віагру. До слова, лікарі масово виїжджають з Росії: росіяни зіткнулися з масовими проблемами у різних сферах медицини.