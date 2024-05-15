Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW: Російські війська на Харківщині застосовують нову тактику наступу

Катерина Іванова
glavcom.ua
ISW: Російські війська на Харківщині застосовують нову тактику наступу
Рівень втрат армії РФ відповідає загальному уповільненню темпів наступу, що спостерігалося 14 травня
фото з відкритих джерел

Аналітики вважають, що нова тактика може сприяти збільшенню російських втрат живої сили і техніки

Темп російського наступу на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнився за останню добу. Аналітики вважають, що це трапилося через нову тактику військових і великі втрати росіян. Окупанти планують об'єднати плацдарми у Липцях і Вовчанську та створити прикордонну «буферну зону». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW зауважив, що російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області. В українському Генштабі оголосили, що українські сили почали «зачистку» Вовчанська, завдаючи ударів по видимих російських штурмових групах у населеному пункті.

Водночас кілька російських і українських джерел повідомили, що окупанти використовують нову тактику на цьому напрямку – невеликі штурмові групи чисельністю до п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну. У Вовчанську безпілотник зняв, що окупанти діять саме таким методом.

Аналітики ISW вважають, що тактика невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню російських втрат живої сили і техніки та сповільненню загального темпу російського наступу на цьому напрямку. Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що окупанти втратили до 1 740 солдатів на цьому напрямку лише за останню добу.

ISW не може підтвердити цю цифру, але ймовірний рівень втрат відповідає загальному уповільненню темпів наступу, що спостерігалося 14 травня. Якщо темпи російських операцій залишаться відносно низькими, російські війська, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій і нарощуванні бічного виступу в Харківській області шляхом об'єднання угруповань у Липцях і Вовчанську та створення «буферної зони» в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області, як оцінював ISW раніше.

Нагадаємо, Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська. 

До слова, понад 30 тис. російських загарбників наступають на півночі Харківської області. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. За словами посадовця, спочатку на кордоні було зосереджено близько 50 тис. окупантів. Як зазначив Литвиненко, за всіма доповідями українські воїни готові до відбиття. Наразі тривають важкі бої.

Читайте також: Чому наступ на Харків може виявитися великою помилкою для Росії
Теги: росія окупанти безпілотник втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький дав інтерв’ю The Economist
Інтерв'ю генерала Скибіцького. Про що воно насправді
3 травня, 12:49
Hugo Boss пішов з ринку РФ практично одразу після початку повномасштабного вторгнення
Hugo Boss продає свій бізнес у Росії
24 квiтня, 17:35
Міністри фінансів G7 обговорять питання заморожених активів РФ на зустрічі наприкінці травня
Україна може отримати доходи від заморожених російських активів за варіантом США
25 квiтня, 16:03
Україна однаково ставиться до всіх полонених захисників і працює над поверненням з полону кожного
Як формують списки військовополонених для обміну: роз’яснення Координаційного штабу
25 квiтня, 19:20
Президент Китаю каже, що Пекін підтримує збалансовану, ефективну та стійку архітектуру безпеки в Європі
Лідер Китаю розповів про своє бачення Глобального мирного саміту
7 травня, 15:33
У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад РФ
У Сімферополі та Джанкої пролунали потужні вибухи: перекрито Кримський міст
30 квiтня, 02:28
За даними розвідки, Росія не спроможна успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях
Британська розвідка проаналізувала, чому РФ скидає бомби на свою територію
11 травня, 11:23
Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що готується новий законопроєкт
Польща анонсувала появу комісії з розслідування впливу Росії та Білорусі
10 травня, 13:00
Новий міністр оборони РФ вважав, що створювати мобілізаційну економіку немає жодного сенсу
Сталінська мобілізація. Заяви нового міністра оборони Росії шокують
12 травня, 23:36

Події в Україні

ISW: Російські війська на Харківщині застосовують нову тактику наступу
ISW: Російські війська на Харківщині застосовують нову тактику наступу
ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції на Харківщині. Атака на Крим. Головне за ніч
ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції на Харківщині. Атака на Крим. Головне за ніч
У Сумах пролунали вибухи
У Сумах пролунали вибухи
У Севастополі пролунали вибухи: росіяни звітували про роботу ППО
У Севастополі пролунали вибухи: росіяни звітували про роботу ППО
Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська – Генштаб
Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська – Генштаб
МВС повідомило, скільки людей з прикордоння Харківщини вдалося евакуювати за сьогодні
МВС повідомило, скільки людей з прикордоння Харківщини вдалося евакуювати за сьогодні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Канцлер Німеччини Шольц дав обіцянку українцям
16K
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
6103
Росіяни масово тікають із популярного турецького курорту
5773
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
3478
Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?
3241
Корегував ракетні удари по Києву та Одесі: затримано агента ФСБ (фото)

Новини

РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Вчора, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
13 травня, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
13 травня, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
13 травня, 11:08

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua