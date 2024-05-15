ISW: Російські війська на Харківщині застосовують нову тактику наступу

Аналітики вважають, що нова тактика може сприяти збільшенню російських втрат живої сили і техніки

Темп російського наступу на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнився за останню добу. Аналітики вважають, що це трапилося через нову тактику військових і великі втрати росіян. Окупанти планують об'єднати плацдарми у Липцях і Вовчанську та створити прикордонну «буферну зону». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW зауважив, що російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області. В українському Генштабі оголосили, що українські сили почали «зачистку» Вовчанська, завдаючи ударів по видимих російських штурмових групах у населеному пункті.

Водночас кілька російських і українських джерел повідомили, що окупанти використовують нову тактику на цьому напрямку – невеликі штурмові групи чисельністю до п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну. У Вовчанську безпілотник зняв, що окупанти діять саме таким методом.

Аналітики ISW вважають, що тактика невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню російських втрат живої сили і техніки та сповільненню загального темпу російського наступу на цьому напрямку. Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що окупанти втратили до 1 740 солдатів на цьому напрямку лише за останню добу.

ISW не може підтвердити цю цифру, але ймовірний рівень втрат відповідає загальному уповільненню темпів наступу, що спостерігалося 14 травня. Якщо темпи російських операцій залишаться відносно низькими, російські війська, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій і нарощуванні бічного виступу в Харківській області шляхом об'єднання угруповань у Липцях і Вовчанську та створення «буферної зони» в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області, як оцінював ISW раніше.

Нагадаємо, Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська.

До слова, понад 30 тис. російських загарбників наступають на півночі Харківської області. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. За словами посадовця, спочатку на кордоні було зосереджено близько 50 тис. окупантів. Як зазначив Литвиненко, за всіма доповідями українські воїни готові до відбиття. Наразі тривають важкі бої.