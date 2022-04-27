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    Події в Україні

    Мер одного з українських міст пропонує перейменування

    Його назва пов'язана з Росією - Мер одного з українських міст пропонує перейменування
    Його назва пов'язана з Росією
    фото з відкритих джерел

    Очільник Новомосковська вважає, що назву треба змінити

    Міський голова Новомосковська (Дніпропетровщина) Сергій Рєзнік заявив, що місто необхідно перейменувати. Його назва пов'язана із державою-окупантом. Про це повідомляє «Україна 24» у Telegram.

    «Зараз у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про деколонізацію топонімії. Тобто пропонується заборонити назви географічних об’єктів, що пропагують і символізують державу-окупанта – Російську Федерацію», – зазначив Рєзнік.

    Нагадаємо, у Києві пропонують перейменувати майже 500 міських об`єктів.

    Як повідомлялося, Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій.

    Нещодавно у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць.

    Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.

    А ще у Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

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    Теги: росія окупанти війна мер Україна Telegram окупація #stoprussia
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    Мер одного з українських міст пропонує перейменування