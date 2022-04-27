Мер одного з українських міст пропонує перейменування
Очільник Новомосковська вважає, що назву треба змінити
Міський голова Новомосковська (Дніпропетровщина) Сергій Рєзнік заявив, що місто необхідно перейменувати. Його назва пов'язана із державою-окупантом. Про це повідомляє «Україна 24» у Telegram.
«Зараз у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про деколонізацію топонімії. Тобто пропонується заборонити назви географічних об’єктів, що пропагують і символізують державу-окупанта – Російську Федерацію», – зазначив Рєзнік.
Нагадаємо, у Києві пропонують перейменувати майже 500 міських об`єктів.
Як повідомлялося, Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій.
Нещодавно у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць.
Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.
А ще у Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.